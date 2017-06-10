Глава Минтранса рассказал, чем грозит «утечка» российских пилотов за рубеж

В Избранное

Скопировать

Москва, 10 июня. В Минтрансе не видят проблемы в том, что российские пилоты уезжают работать в другие страны. Об этом рассказал в субботу глава ведомства Максим Соколов.

Так, министр прокомментировал сообщения о том, что многие пилоты из России устраиваются работать в зарубежные компании.

«Большой проблемы в связи с этим нет, хотя рынок и растет», — отметил он.

По мнению Соколова, увеличивать прием студентов в авиационные вузы из-за существующего оттока пилотов не стоит. Он добавил, что количества студентов, выпускающихся из специализированных университетов, достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности российского авиационного рынка.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские пилоты массово уезжают на заработки в страны Азии. Представители министерства транспорта считают основной причиной этого большой разрыв в зарплатах на фоне нестабильности рубля.