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Общество
Глава Минтранса рассказал, чем грозит «утечка» российских пилотов за рубеж

Глава Минтранса рассказал, чем грозит «утечка» российских пилотов за рубеж

16:48  10 Июня 2017
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Глава Минтранса рассказал, чем грозит «утечка» российских пилотов за рубеж

Москва, 10 июня. В Минтрансе не видят проблемы в том, что российские пилоты уезжают работать в другие страны. Об этом рассказал в субботу глава ведомства Максим Соколов.

Так, министр прокомментировал сообщения о том, что многие пилоты из России устраиваются работать в зарубежные компании. 

«Большой проблемы в связи с этим нет, хотя рынок и растет», — отметил он.

По мнению Соколова, увеличивать прием студентов в авиационные вузы из-за существующего оттока пилотов не стоит. Он добавил, что количества студентов, выпускающихся из специализированных университетов, достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности российского авиационного рынка.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские пилоты массово уезжают на заработки в страны Азии. Представители министерства транспорта считают основной причиной этого большой разрыв в зарплатах на фоне нестабильности рубля.

#минтранс
Тимур Румянцев
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