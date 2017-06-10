Папа Римский подарил президенту Италии старинную русскую икону

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Рим, 10 июня. Президент Италии Серджо Маттарелла получил из рук папы Римского Франциска русскую икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Понтифик Франциск нанес визит в президентский Квиринальский дворец, где встретился с итальянским лидером Серджо Маттареллой. Папа Римский подарил президенту русскую икону работы рубежа XVII-XVIII веков. В свою очередь, Маттарелла преподнес понтифику серебряную застежку для ризы.

Известно, что папа Бергльо прибыл в президентскую резиденцию в сопровождении небольшого кортежа на Ford Focus. После приветственной церемонии и вступительных слов, глава католического духовенства уединился вместе с итальянским лидером для беседы за закрытыми дверями.