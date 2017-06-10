Два советника Мэй ушли в отставку из-за результатов выборов
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Лондон, 10 июня. Соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Фион Холл и Ник Тимоти объявили об уходе в отставку в связи с плачевными для консерваторов итогами выборов.
«Я сожалею о решении не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг», — отметил Тимоти.
10 июня в Великобритании были подведены итоги досрочных парламентских выборов. Подсчет голосов во всех избирательных округах завершен.
Накануне также сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй не будет покидать свой пост.
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