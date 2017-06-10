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Два советника Мэй ушли в отставку из-за результатов выборов

Два советника Мэй ушли в отставку из-за результатов выборов

16:34  10 Июня 2017  /обновлено: 16:45  10 Июня 2017
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Два советника Мэй ушли в отставку из-за результатов выборов

Лондон, 10 июня. Соруководители аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Фион Холл и Ник Тимоти объявили об уходе в отставку в связи с плачевными для консерваторов итогами выборов.

«Я сожалею о решении не включить в манифест верхнюю и нижнюю планки в нашем предложении, направленном на решение проблемы растущей стоимости социальных услуг», — отметил Тимоти.

10 июня в Великобритании были подведены итоги досрочных парламентских выборов. Подсчет голосов во всех избирательных округах завершен.

Накануне также сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй не будет покидать свой пост.

 

#выборы #великобритания #парламент
Тимур Румянцев
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