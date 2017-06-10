В Москве выстроилась небывалая очередь паломников к мощам Николая Чудотворца

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Москва, 10 июня. Почти полмиллиона человек прикоснулись к мощам Николая Чудотворца, которые находятся в две с половиной недели в Храме Спасителя в российской столице, очередь желающих увидеть мощи святого достигла станции метро «Спортивная».

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал, что прибывшие из Италии мощи Николая Чудотворца посетили почти 500 тысяч паломников. «Ещё больше месяца они будут находиться в Москве, поэтому мы ожидаем, что множество людей не только из Москвы, но и со всей страны будут приезжать сюда», — сказал Волков, его слова приводит RT.

Напомним, что частица мощей святого прибыла в Москву спецбортом из папской базилики в Бари. Они находятся в России с 21 мая, а затем будут направлены в Санкт-Петербург, предеает «Подмосковье 360».