Сирия: ИГ атаковало жилые кварталы Дейр эз-Зора, есть погибшие и раненые

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Бейрут, 10 июня. Городские районы Дейр эз-Зора подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков «Исламского государства»* (ИГИЛ*, ИГ*).

По информации агентства САНА, из квартала Эль-Кусур поступили сведения об одном погибшем и 17 раненых.

Ранее сообщалось, что поддерживаемые коалицией во главе с США Сирийские демократические силы начали атаку на боевиков в так называемой столице ИГ Ракке.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.