Новости США: Су-27 «конвоирует» самолеты НАТО, Коми уличили во лжи, страдания Мелании

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Новости США, 10 июня. Российский Су-27 гоняет над Балтикой бомбардировщики США, Терезу Мэй и гея наказали за любовь к Трампу, Джеймса Коми уличили во лжи, адюльтер Мелании Трамп, откровения Челси Мэннинг.

Фотобомба от Пентагона: ВКС РФ гоняют по небу бомбардировщики США

Пентагон опубликовал фотографии перехвата российским самолетом Су-27 бомбардировщиков ВВС США. Как сообщил в субботу официальный Twitter Пентагона, на фотографиях зафиксирован инцидент, который имел место накануне над акваторией Балтийского моря. Впрочем, в американском военном ведомстве сразу уточнили, что перехват имел место «в безопасной форме».

На фотографиях видно, как российский истребитель Су-27 «конвоирует» на близком расстоянии группу самолетов ВВС США, состоящую из двух сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 Lancer, бомбардировщика B-52 и самолета-дозаправщика КС-135.

«Фотобомба! Российский Su-27 Flanker (так российский самолет значится по классификации НАТО — прим.) попал на фото во время боевого вылета наших самолетов на учениях BALTOPS. Перехват не представлял опасности», — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее СМИ сообщили, что американские военные самолеты в ходе учений пролетели в непосредственной близости от Калининградской области. На их перехват был поднят истребитель Су-27 Воздушно-космических сил РФ.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис назвал перехват, произведенный российским истребителем, «безопасным и профессиональным».

Международные военно-морские учения Baltic Operations (BALTOPS) с участием США и еще 13 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции начались в Балтийском море в начале лета и продлятся до 20 июня.

Мэй наказали за дружбу с Трампом

В связи с плачевными для Консервативной партии Терезы Мэй результатами досрочных парламентских выборов в Великобритании, президент США Дональд Трамп, скорее всего, потерял самого близкого партнера, который был у него в Европе. Вероятно, британцы «наказали» своего премьера за ее добрые отношения с президентом США, который не внушает доверия подданным Великобритании, пишет The Washington Post.

Свобода слова по-американски

Журналист Fox News Шон Ханнити в своем Twitter защитил уволенного неделю назад из CNN коллегу по имени Реза Аслан. По мнению Ханнити, бранное слово, сказанное Асланом по адресу Дональда Трампа, не является поводом для увольнения, особенно после публичных извинений, которое принес журналист, сообщает The Hill.

Трамп осадил Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми лгал, когда в четверг давал показания сенатскому комитету. Трамп добавил, что готов сам дать показания под присягой по делу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США. Также Трамп сообщил прессе, что доволен показаниями Коми, так как уволенный директор ФБР фактически заявил о невиновности американского президента и об отсутствии «русского следа» в истории с выборами, сообщает The Washington Post.

Тем временем журналисты назвали дачу показаний Джеймсом Коми «Вашингтонским суперкубком». Трансляцию выступления Коми в сенате США в четверг посмотрели более 19,2 миллионов телезрителей, что невероятно много для политического события, уточняет Latimes.

Слухи о Мелании

На следующей неделе, предположительно в четверг, первая леди США Мелания Трамп переедет в Белый дом, сообщает CBS News. Ранее с СМИ появилась информация, что Мелания Трамп якобы давно разлюбила мужа и крутит роман на стороне. Как написали таблоиды, вероятно, именно поэтому Мелания так сдержана в присутствии супруга на официальных мероприятиях и именно поэтому она отказывается переезжать в Вашингтон.

Новость о разладе в семье Трампов запустила нью-йоркская писательница Моника Бирн, опубликовавшая в Twitter серию сообщений о том, что Мелания в течение нескольких лет изменяет Трампу с охранником ювелирной компании Tiffany&Co, штаб-квартира которой находится в Trump Tower в Нью-Йорке. Новость подхватили сначала соцсети, а затем и СМИ. Возможно, чтобы пресечь распространение слухов, Мелания и решила все-таки уехать из Нью-Йорка и вместе с сыном перебраться в Белый дом.

Геи против Трампа

Мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации пожаловался на дискриминацию на гей-параде в городе Шарлотт в Северной Каролине. Брайану Талберту запретили принимать участие в параде в связи с его политическими взглядами: он поддерживает Дональда Трампа, сообщает Sfgate.com.

Челси Мэннинг все берет на себя

Помилованная Бараком Обамой американская военнослужащая Челси Мэннинг дала первое интервью после выхода на свободу. Она сообщила ABC News, что полностью отдает себе отчет в том, что совершила, и берет на себя всю ответственность.

«Никто не говорил мне это делать, никто не давал указания. Это я. Это на мне», — завила она. Также Мэннинг сообщила, что считает, что несет ответственность перед обществом, сообщает The Washington Post.

Челси Мэннинг — военнослужащая армии США. Была осуждена на 35 лет тюрьмы за передачу секретных документов сайту WikiLeaks. В тюрьме сменила пол и имя (первоначально ее звали Брэдли Эдвард Мэннинг).