Скачки на приз Путина пройдут в Москве

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Москва, 10 июня. Конные скачки на приз президента России Владимира Путина состоятся 11 июня на Центральном Московском ипподроме, соревнования проводятся ежегодно с 2004 года

Первые соревнования по конному спорту проводились в России с 1772 года и именовались Императорскими скачками. Сначала они проводились в пригороде Петербурга, а с конца XVIII века их перенесли в Москву на Донском поле. Указом президента Владимира Путина от 30 декабря 2003 года были учреждены ежегодные скачки, а первые соревнования прошли в июле 2004 года на Центральном Московском ипподроме. В воскресенье пройдут очередные соревнования, чей призовой фонд составляет более 30 миллионов рублей. В забеге будут участвовать 12 чистокровных скакунов.