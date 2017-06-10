Украина назвала сроки подачи апелляции в суд Лондона по долгу перед Россией

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Киев, 10 июня. В пресс-службе министерства финансов Украины рассказали, что Киев намерен до 23 июня подать апелляционную жалобу по судебному спору о долге в три миллиарда долларов перед Москвой.

«Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года — ред.)», — сообщили в Минфине.

29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.