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Украина
Украина назвала сроки подачи апелляции в суд Лондона по долгу перед Россией

Украина назвала сроки подачи апелляции в суд Лондона по долгу перед Россией

16:15  10 Июня 2017
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Украина назвала сроки подачи апелляции в суд Лондона по долгу перед Россией

Киев, 10 июня. В пресс-службе министерства финансов Украины рассказали, что Киев намерен до 23 июня подать апелляционную жалобу по судебному спору о долге в три миллиарда долларов перед Москвой.

«Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года — ред.)», — сообщили в Минфине. 

29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.

#украина
Тимур Румянцев
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