Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Нигер отозвал посла из Катара

Нигер отозвал посла из Катара

15:59  10 Июня 2017
34

Нигер отозвал посла из Катара

Лондон, 10 июня. Власти Нигера отозвали своего посла в Катаре. Как сообщает агентство Reuters, соответствующее решение было принято из солидарности с арабскими странами, разорвавшими отношения с Дохой.

Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна готова к проведению конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации и разрешения разногласий.

Напомним, дипломатический скандал разгорелся на этой неделе. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

#нигер #катар
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть