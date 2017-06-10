Нигер отозвал посла из Катара

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Лондон, 10 июня. Власти Нигера отозвали своего посла в Катаре. Как сообщает агентство Reuters, соответствующее решение было принято из солидарности с арабскими странами, разорвавшими отношения с Дохой.

Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна готова к проведению конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации и разрешения разногласий.

Напомним, дипломатический скандал разгорелся на этой неделе. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.