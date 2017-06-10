ЛНР: солдат ВСУ накачали наркотиками перед атакой Желобка

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Луганск, 10 июня. Командование ВСУ приказало своим военнослужащим употребить наркотики перед началом наступления на село Желобок, заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Украинские силовики осуществляли атаку на село Желобок Славяносербского районе под действием наркотических веществ. Об этом рассказал глава МВД ЛНР Игорь Корнет, сославшись на информацию военного санитара ВСУ. «Буквально сегодня благодаря нашей горячей линии мы получили информацию от военнослужащих армии Украины о том, что во время проведения недавней атаки на село Желобок руководством ВСУ была дана команда на применение стимулирующих наркотических средств для военнослужащих», — сказал он.

Тела погибших солдат при атаке данного населенного пункта были сожжены с помощью фосфорных боеприпасов. По словам Корнета, СБУ также планирует использовать наркотики из Южной Америки для «наркотизации и уничтожения» жителей ЛНР. Речь идет о партии в 225 кг кокаина, которые украинские спецслужбы намерены ввезти в республику.