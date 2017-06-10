МВД узнало о готовящихся провокациях на акции 12 июня в Москве

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Москва, 10 июня. Московская полиция сообщила о «готовящихся провокациях» на оппозиционном митинге, который должен состояться в столице 12 июня. По информации МВД, не исключено, что акцию посетят люди в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики.

Как подчеркивается в сообщении на сайте ведомства, стражи порядка будут «жестко реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

В управлении полиции также отметили, что на организаторов акции также будет возложена ответственность за безопасность участников массовых мероприятий.

Ранее в интернете был распространен видеоролик о том, как вести себя на митингах. Его авторы дают советы относительно того, как избежать задержаний и беспорядков.

Напомним, что власти Москвы усилят меры безопасности в районе проведения митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова, для этого будут установлены 35 арочных металлодетекторов и камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.