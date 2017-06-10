Новый удар: ВВС США в четвертый раз атаковали проправительственные силы в районе Ат-Танфа

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Коалиция, возглавляемая США, уже в четвертый раз нанесла авиаудар по проиранским группировкам вблизи города Ат-Танф. В результате этих действий было уничтожено порядка 30 единиц автотехники сил, которые, как и, казалось бы, Соединенные Штаты стремятся покончить с террористической угрозой в Сирии. Однако с террористической ли угрозой борется Америка на юге?

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге Минобороны заявил, что Россия не видит значимых результатов коалиции, возглавляемой США в борьбе с террористической группировкой «ИГИЛ»* (запрещена в РФ):

«Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) из районов окружения, усиливая группировки террористов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют? Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ (запрещена в РФ)».

Причины парадокса

Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказал о причинах этого парадокса:

«Смысл множества противоречий, которые завязались вокруг населенного пункта Ат-Танф, сводится к тому, что с военной точки зрения Соединенные Штаты Америки наносят удары по правительственным войскам Сирийской Арабской Республики, мотивируя это тем, что они являются некой угрозой для лагерей, где они подготавливают специалистов для борьбы, может быть даже с, как они позиционируют, террористической группировкой «ИГИЛ». Но на самом деле они не хотят, чтобы правительственные войска контролировали этот город, который является прямой дорогой, призванной в последующем связывать Сирию с Ираном».

Эксперт считает, что подобного рода удары наносятся с целью создания некоего барьера для взаимодействия Дамаска с Тегераном и для того, чтобы в определенной степени разорвать и раздвинуть тесные переплетения, которые на сегодняшний день уже наблюдаются у Ирана с Сирией.

«Важное политическое заявление сделали военачальники Вооруженных сил России о том, что гражданская война закончена, и на сегодняшний день зоны деэскалации являются неким прорывным пунктом, прорывной точкой, которая позволяет уже наращивать потенциал в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры, возвращаться жителям Сирии в родные города. И в принципе мы видим налаживание мирной жизни в Сирии».

Действия же коалиции наш собеседник связывает с желанием продлить военный хаос в регионе, так как они значительно помогают боевикам запрещенных террористических организаций. Грубый же стиль США эксперт связывает с тем, что действовать тоньше у США уже не получается.

По принципу США

Андрей Кошкин также рассказал о том, что и у Ирана есть свои интересы на южной границе и в Сирии вообще:

«Региональные государства: Турция, Иран и сам по себе Дамаск, — имеют свои интересы. И, конечно же, все бы хотели в определенной степени контролировать не только территорию, но и влиять на процессы, происходящие в Сирии. Все-таки это нефтеносная страна, и когда война пройдет, а в чьих руках окажутся нефтеносные районы, те и получат выгоды».

Эксперт заметил, что Иран по большому счету действует по принципу Соединенных Штатов:

«Не только компенсировать все затраты, которые были сделаны для того, чтобы добиться контроля над этими нефтеносными точками, но еще и получить прибыль. Другие государства также хотели бы решить свои экономические и политические интересы за счет результатов боевых действий в Сирии. Россия же выступает за сохранение государственности в Сирии, потому что, если государственность в Сирии будет сохраняться, то региональные и геополитические интересы внешних игроков будут не так выполнимы, а если распадется страна, тогда можно будет просто брать, что дороже, и захватывать, что получше».

От гражданской войны к вторжению

«Российский контингент США бомбить бы не стали, а вот сирийские войска и их союзников — легко» .

Такое мнение высказал доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН):

«Наш начальник Главного управления Генштаба правильно отметил, что боевой потенциал террористических группировок, которые там действуют, значительно ослаб. Он подорван в результате действий сирийских войск и их союзников, но это главный инструмент реализации геополитики США и их ближневосточных партнеров в этом регионе, например, Саудовской Аравии. А значит, фактически они утрачивают возможность действовать там, в Сирии, полноценно. Дальнейшее продолжение этой политики будет означать только одно — Штаты окончательно потеряют Сирию, а вместе с ней и влияние на Ближнем Востоке».

В этих условиях, комментирует эксперт, им не остается ничего другого, как переходить к открытой агрессии:

«Я соглашаюсь с заключением начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ о том, что гражданская война в Сирии переходит в новую фазу, фактически прекращаясь. Но от себя добавлю, что мы сейчас переживаем этап перехода от войны внутренней, войны с террористической организацией, к открытому внешнему вторжению Соединенных Штатов Америки и их союзников против законного правительства в Сирии. Сегодня они бьют по шиитам, завтра они будут бить по сирийским войскам. Собственно, по сирийским войскам они уже били, когда нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат».

* Организация запрещена на территории РФ.