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Новороссия
В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве из рядов ВСУ в Донбассе

В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве из рядов ВСУ в Донбассе

15:53  10 Июня 2017
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ЛНР рассказала о массовом дезертирстве из рядов ВСУ в Донбассе

Луганск, 10 июня. Десять киевских силовиков за неделю дезертировали из рядов ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

В ЛНР осведомлены о массовом дезертирстве из рядов ВСУ из-за длительного пребывания в Донбассе, неудовлетворительного материального обеспечения и невыплаты денежного довольствия. «Только за последнюю неделю самовольно покинули расположение батальона 10 человек. Командованием батальона проводятся розыскные мероприятия», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.  Известно, что комиссия АТО приняла решение возбудить 25 уголовных дел по факту дезертирства украинских военнослужащих из рядов ВСУ.

ЛНР рассказала о массовом дезертирстве из рядов ВСУ в Донбассе

Ирина Селезнева
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