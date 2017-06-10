В ЛНР рассказали о массовом дезертирстве из рядов ВСУ в Донбассе

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Луганск, 10 июня. Десять киевских силовиков за неделю дезертировали из рядов ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

В ЛНР осведомлены о массовом дезертирстве из рядов ВСУ из-за длительного пребывания в Донбассе, неудовлетворительного материального обеспечения и невыплаты денежного довольствия. «Только за последнюю неделю самовольно покинули расположение батальона 10 человек. Командованием батальона проводятся розыскные мероприятия», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Известно, что комиссия АТО приняла решение возбудить 25 уголовных дел по факту дезертирства украинских военнослужащих из рядов ВСУ.