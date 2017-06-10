Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 150 боеприпасов

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Луганск, 10 июня. Украинские военные выпустили почти 150 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, ВСУ открывали огонь из 82 и 120-мм минометов, гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Как отметил подполковник, под обстрел попали подразделения Народной милиции в районе населенных пунктов Желобок, Лозовое, Логвиново, Калиново, Санжаровка, Алмазное.

«Всего по территории Республики было выпущено 149 снарядов, мин и гранат», — заключил Марочко, передает Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР.