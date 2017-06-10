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Ирак: шииты-ополченцы завершили кампанию против ИГ к западу от Мосула

Ирак: шииты-ополченцы завершили кампанию против ИГ к западу от Мосула

15:24  10 Июня 2017  /обновлено: 15:24  10 Июня 2017
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Ирак: шииты-ополченцы завершили кампанию против ИГ к западу от Мосула

Багдад, 10 июня. Военизированные формирования Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» завершили кампанию против ИГ* к западу от Мосула, заявил один из командиров шиитского ополчения Абу Махди аль- Мухандис.

Шиитское проправительственное ополчение выполнило поставленные задачи к западу от Мосула – от террористов ИГ (организация запрещена в РФ) освобождено 360 населенных пунктов на площади 14 тысяч кв. км. По словам одного из командиров «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, в западной части Найнавы было уничтожено свыше двух тысяч боевиков ИГИЛ*.

Ирак: шииты-ополченцы завершили кампанию против ИГ к западу от Мосула

Он также добавил, что ополченцы готовы наступать на Талль-Афар после получения приказа  премьер-министра Хейдара аль-Абади. После зачистки от боевиков ирако-сирийской границы от ИГ контроль будет передан пограничникам Ирака, пишет издание «Саут аль- Ирак».

Ирак: шииты-ополченцы завершили кампанию против ИГ к западу от Мосула

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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