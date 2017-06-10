Директора «Роснано» задержали в Москве
В Избранное
Москва, 10 июня. Директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в СК РФ.
Комментарии
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.
Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!
Москва, 10 июня. Директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в СК РФ.