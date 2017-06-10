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Общество
Директора «Роснано» задержали в Москве

Директора «Роснано» задержали в Москве

16:01  10 Июня 2017
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Директора «Роснано» задержали в Москве

Москва, 10 июня. Директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в СК РФ.

Катерина Михайлиди
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