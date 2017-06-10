Рюкзак с четырьмя килограммами ртути подкинули к отелю под Петербургом

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Санкт-Петербург, 10 июня. Рюкзак с четырьмя килограммами ртути подбросили к дверям одной из гостиниц поселка Песочный Курортного района Петербурга.

Необычную находку нашли в пятницу, 9 июня. Ртуть находилась в трех банках. Масса тяжелого металла составила около четырех килограммов.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Ртуть отправили на утилизацию.

5 марта нетрезвого мужчину с «винтажной» банкой ртути задержала полиция Петербурга. Всего у пьяницы изъяли почти полкилограмма опасного вещества.