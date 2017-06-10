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Происшествия
Завербованный казаками подросток из Петербурга уехал воевать в Ростов

Завербованный казаками подросток из Петербурга уехал воевать в Ростов

15:09  10 Июня 2017
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Завербованный казаками подросток из Петербурга уехал воевать в Ростов

Санкт-Петербург, 10 июня. Накануне в полицию Петербурга обратилась мать 16-летнего юноши, который сбежал из дома, оставив записку о том, что его завербовали казаки-монархисты.

Школьник из Петербурга покинул свой дом по улице Маршала Захарова, отправившись на «войну». В своей записке он указал, что был принят казаками в движение повстанцев-монархистов. Здесь же говорилось о его намерении бороться с оккупационным режимом в Ростове-на-Дону, однако других подробностей юноша не написал.

По словам одноклассников юноши, он приобрел билет до Пскова. Школьник не взял никаких вещей с собой — покинул город в кожаной куртке, джинсах и толстовке. Известно, что в последнее время молодой человек интересовался ситуацией в Донбассе.

Ирина Селезнева
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