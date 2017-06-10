Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Поворотный момент в борьбе с ИГ: армия Сирии вышла к границе с Ираком

Поворотный момент в борьбе с ИГ: армия Сирии вышла к границе с Ираком

15:05  10 Июня 2017  /обновлено: 15:10  10 Июня 2017
506

Поворотный момент в борьбе с ИГ: армия Сирии вышла к границе с Ираком

Бейрут, 10 июня. Сирийская армия выполнила первый этап операции в восточных районах и вышла к границе с Ираком. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил САР.

Правительственные силы установили контроль над огневыми позициями и стратегическими точками в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Ат-Танфе.

Выход к границе с Ираком является поворотным моментом в войне против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*), говорится в заявлении.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ирак
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть