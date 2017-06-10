В Избранное

Скопировать

Бейрут, 10 июня. Сирийская армия выполнила первый этап операции в восточных районах и вышла к границе с Ираком. Об этом заявили в командовании Вооруженных сил САР.

Правительственные силы установили контроль над огневыми позициями и стратегическими точками в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Ат-Танфе.

Выход к границе с Ираком является поворотным моментом в войне против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*), говорится в заявлении.

* Организация запрещена на территории РФ.