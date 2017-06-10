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Экономика
Москва и Эр-Рияд создают фонд по инвестициям в компании энергетики

Москва и Эр-Рияд создают фонд по инвестициям в компании энергетики

15:01  10 Июня 2017
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Москва и Эр-Рияд создают фонд по инвестициям в компании энергетики

Москва, 10 июня. Россия и Саудовская Аравия уже в ближайшее время приступят к созданию совместного фонда инвестиций в энергоактивы. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. 

«Это не отдельный фонд. Это как бы одно из направлений в сотрудничестве между инвестиционными фондами. Просто будет выделена отдельно энергетика», — подчеркнул глава Минэнерго. 

Москва и Эр-Рияд создают фонд по инвестициям в компании энергетики

Новак выразил надежду на то, что отработка всех вопросов не займет много времени и уже в ближайшей перспективе начнутся совместные инвестиции в этот российско-саудовский проект.

#новак
Кира Мирова
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