Москва и Эр-Рияд создают фонд по инвестициям в компании энергетики
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Москва, 10 июня. Россия и Саудовская Аравия уже в ближайшее время приступят к созданию совместного фонда инвестиций в энергоактивы. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«Это не отдельный фонд. Это как бы одно из направлений в сотрудничестве между инвестиционными фондами. Просто будет выделена отдельно энергетика», — подчеркнул глава Минэнерго.
Новак выразил надежду на то, что отработка всех вопросов не займет много времени и уже в ближайшей перспективе начнутся совместные инвестиции в этот российско-саудовский проект.
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