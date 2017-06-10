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Происшествия
Пассажирский Boeing не смог взлететь в Петербурге

Пассажирский Boeing не смог взлететь в Петербурге

15:05  10 Июня 2017
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Пассажирский Boeing не смог взлететь в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Самолет Boeing 735 авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из Санкт-Петербурга в Москву по технической причине. Как стало известно Федеральному агентству новостей, при разбеге произошел «заброс» левого двигателя. Капитан борта принял решение прервать разбег и отказаться от взлета.

Самолет снят с наряда, пассажиры будут отправлены в столицу другим рейсом «ЮТэйр» и рейсами других авиакомпаний. По неисправному борту работает комиссия.

 

 

 

#самолет #ютэйр
Тимур Румянцев
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