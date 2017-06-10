Об украинской идее: мародерство в вышиванках. Колонка Олега Денежки

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Вопрос о национальной идее, и не важно, применительно к какой нации, постоянно и периодически, беспрерывно и всегда, да, практически, все время, будоражит общество. Всех просто лихорадит: а есть ли у нас национальная идея? А если нет, то, как мы вообще живем? Да все наши неудачи от того, что у нас нет национальной идеи, срочно искать! Выдумывать, лепить, строгать! А вот у украинцев она есть. Ну, и прибавило это им счастья?

Сначала небольшая ремарка лично от меня. Если вы думаете, что у нации нет национальной идеи, то это значит ровно одно: нации тоже нет. Вовсе не нация рождает национальную идею. Наоборот, национальная идея рождает нацию.

Борьба с англичанами за престолы земель на континенте в ходе Столетней войны, если хотите — Жанна д'Арк, фактически подарившая корону королю Карлу VII в Реймсе — вот национальная идея, которая создала французскую нацию, кстати, первую европейскую нацию. Тексты пророка Мухаммеда, Коран — сделали из кочевников-бедуинов нацию арабов. Я атеист, но тут ничего не возразишь — православие создало из династических конфедеративных русских княжеств единую нацию. И таких примеров множество. Промолчим про евреев, и так о них много говорят.

Так вот, у украинцев национальная идея есть. Я люблю Украину. Я прожил в Харькове 30 лет. Это благословленная земля. Прекрасный, теплый и в то же время достаточно влажный климат. Украинский чернозем, жирный и мягкий настолько, что из него можно борщ варить. Что еще нужно для земледелия? Вы пробовали кременчугские помидоры, сладкие, как уста девственницы? А нежинские огурчики, хрустящие, как январский снег? Это рай. И этим раем хотели завладеть многие.

Киев — мать городов русских. Но Киев сожгло войско монголов Батыя и Субэдэя. С тех пор кто только ни владел этими русскими землями и ни проходил по ним завоевательными походами: поляки, турки, шведы, немцы. Просто проходной двор. Пока в первой половине XVII века поляк Богдан Хмельницкий не понял: еще чуть-чуть, и тут будет пустыня.

У него был выбор из трех вариантов. Первый — это Польша. Пока еще что-то собой представляющая, но уже изрядно потрепанная. Но с ней у гетмана запорожской Сечи были личные счеты. Кстати, романтичного, сердечного плана. Польский подстароста Чаплинский, ненавидевший Хмельницкого, напал на его хутор. Все разграбил его и увез Гелену, дворовую девушку Хмельницкого, с которой Богдан жил после смерти первой жены Анны Сомковны.

Чаплынский в ходе нападения избил младшего сына Хмельницкого, а затем обвенчался с Геленой по католическому обряду. Именно из-за этого Хмельницкий и возглавил очередное восстание казаков против поляков. Когда король Ян Каземир понял, что пахнет жаренным, он стал посылать Богдану щедрые предложения, но паровоз уже развел пары.

Второй выбор — это Османская империя. Пик ее расцвета. Турки под стенами Вены, Балканы принадлежат империи, они союзники Богдана, у них самые передовые военные технологии, янычары считаются лучшей пехотой в мире, турецкой артиллерии нет равной, роскошь султанского дворца сбивает с ног европейских послов в заштопанных панталонах и сносившихся сапогах.

Это вариант. Фактически, османский протекторат — Крымское ханство — граничит с Украиной. Но одна беда: ислам. Это не просто разница религий. Мусульмане живут на Украине, в южных и бессарабских областях. Евреи — по всей Украине. Киев, Темпль (Ужгород), Драгобычь, Луцк. Украина веротерпима. Но украинцы отлично знают про любовь крымцев к работорговле. Нет, соратники Богдана это не одобрят.

Ну, и Московское княжество. Вообще-то именно с ним у украинских земель минимальные контакты. И Польша, и Турция находятся с Россией в состоянии перманентной войны. Правда, после Смутного времени Россия чувствует себя не совсем уютно, второй Романов — Алексей Михайлович, не зря получил прозвище Тишайший. Россия не чувствует себя сильной. И это вариант для Хмельницкого. Этот союз наиболее равный.

Решение пришло, и после поражения 1651 года под Берестечком Богдан Хмельницкий в 1653-м добивается от Алексея Михайловича согласия рассмотреть вопрос о российском, точнее московском подданстве. В 1654 году согласие получено, и в тот же год объединенные войска Московского княжества и Запорожской сечи обрушиваются на Польшу, что в конечном итоге приводит к ее поражению.

Однако, без преувеличения, века безвременья, не прошли даром для рядового украинского хуторянина. Именно тогда родилась пословица: «Моя хата с краю». Украинец привык быть созерцателем, а не участником, и стал считать своей родиной только то, что находится с внутренней стороны его забора. И сломать это мировоззрение почти невозможно.

Вот пример. Харьковский адвокат поляк Николай Иванович Михновский был одним из основоположников украинской идеи — идеи «самостийства». Так тогда называли то, что позже философ Дмитрий Донцов назвал «свидомость», то есть сознательность, а Коновалец, Бандера и Мельник понесли идею в массы.

Михновский долго боролся за эту идею. Она жива и сейчас. А вот он, похоже, разбил об нее свой лоб. В 1924 году.

Ранее его уже задерживал НКВД, прекрасно осведомленный о его убеждениях. Его допрашивали, но ничего не нарыли и отпустили. Это кстати к вопросу о зверствах НКВД. А вот Михновский 3 мая 1924 года покончил с собой. Никакого отношения сотрудники НКВД к его смерти не имели — доказано.

Так вот, ближайший друг Михновского киевский поэт Сергей Шеремет написал после его смерти такие строки: «Наибольшей его заслугой было развитие великого творческого размаха украинским национальным чувствам. Маленькую любовь к песням и вышиванию он превратил в огромное пламя великой любви к Украине».

Вот и вся национальная идея. Песни и вышивание. А хата с краю. Все, как и сейчас. Так что нация есть. И национальная идея есть. Только результатом ее появления стало не создание сильного государства. Результат — убийства и грабежи, осуществляемые нацбатальонами в Донбассе. То же самое, что творили петлюровцы — беспредел.

«После нас — хоть потоп», — сказала как-то маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV, своему огорченному государственными делами любовнику.

Ну, вы поняли, чья это логика? Ее можно встретить на трассе или заказать по телефону. А можно заглянуть в профильный салон.

Вот такая «нация».