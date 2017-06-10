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Сирия, 10 июня. ВВС коалиции наносят удары по Ракке, применяя ядовитые фосфорные боеприпасы. Террористы ИГ* казнили двоих подростков в пригороде Дейр эз-Зора. Курды захвалили квартал Румания в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с радикалами на окраинах квартала Каддам в Восточной Гуте Дамаска; нанесла удары по исламистам вблизи населенного пункта Аль-Ганту и деревни Уйун Хусейн к северу от Хомса; наступает на позиции террористов ИГ в районе высоты Таллят Сауана на востоке провинции Хомс; провела бомбардировку позиций радикалов в районе шоссе Аль-Садд в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило двоих подростков в пригороде Дейр эз-Зора; потеряло квартал Аль-Занджали в западной части Мосула; предприняло попытку атаки близ КПП к северу от города Баакуба в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела взаимные обстрелы с курдами в районе населенного пункта Мараназ на севере Алеппо.

Курды: заняли квартал Румания к западу от Ракки; ведут бои с террористами ИГ в районе Себихия в Ракке.

Международная коалиция: наносит удары по Ракке, применяя ядовитые фосфорные боеприпасы.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на окраинах квартала Каддам, передает оппозиционный информационный портал SOHR. Информации о потерях сторон пока не поступало. Накануне противники совершили обмен пленными в районе города Дума.

Напомним, Восточная Гута входит в одну из четырех зон деэскалации, утвержденных в ходе переговоров в Астане между армией САР и боевиками, проведенных при посредничестве представителей РФ. Тем не менее в районе постоянно отмечаются вооруженные конфликты между боевиками различных антиправительственных группировок, в результате чего гибнет гражданское население региона. Поэтому правительственные войска зачастую вынуждены вмешиваться в конфликт.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что вчера после полуночи разворачивались боевые действия между исламистскими группировками при поддержке Турции с одной стороны и Сирийской демократической армией**** (SDF) с другой. Стороны вели взаимные обстрелы в районе населенного пункта Мараназ, находящегося под контролем курдских формирований. Сведения о нанесенном уроне в данный момент формируются.

Протурецкие радикалы не прекращают вести военные действия в северной части провинции Алеппо, несмотря на официальное завершение кампании «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

Согласно данным оппозиционного новостного портала SOHR, правительственные войска нанесли удары по боевикам вблизи населенного пункта Аль-Ганту и деревни Уйун Хусейн, расположенных к северу от административного центра провинции. Данных об итогах проведенного обстрела не приводится.

В восточной части Хомса происходят столкновений между армией Башара Асада, поддерживаемой союзными ей войсками, и террористами «Исламского государства»* в районе высоты Таллят Сауана. Информационное агентство SOHR, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает, что правительственные войска понесли потери в живой силе. Тем не менее официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (HoseinMortada) сообщает о новых зверствах террористов «Исламского государства» в столице региона. Радикалы ИГИЛ казнили двоих подростков в районе Аль-Ашары в пригороде Дейр эз-Зора. Более подробных сведений о случившемся не приводится.

Город почти пополам делят между собой отряды ИГИЛ и подразделения армии САР. Ранее сообщалось, что бойцы правительственных войск отбили у боевиков ИГ несколько опорных пунктов вблизи района Аль-Панорама. Ожесточенные бои продолжаются в кварталах Дейр эз-Зора до сих пор.

Провинция Даръа

Вновь происходят столкновения между «свободной армией» и САА, на стороне которой в регионе выступают отряды ливанской шиитской организации «Хезболла», вблизи Даръа. Военные самолеты и вертолеты Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе шоссе Аль-Садд, передает Twitter-канал (najlaaalsadi). Сведения об итогах боевого вылета не оглашались.

Напомним, ранее сирийская армия объявила о начале широкомасштабного наступления на позиции боевиков в районе столицы провинции и на ее южных окраинах. Данные события произошли после того как радикалы вооруженной оппозиции, нарушив условия перемирия, начали военные действия в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) и курдские отряды YPG продолжают крупномасштабное наступление на Ракку в рамках пятой завершающей фазы операции «Гнев Евфрата». Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (markito0171), подразделения курдов вошли в квартал Румания. Ожесточенные бои в данный момент разворачиваются в районе Себихия в западных предместьях административного центра провинции, передает Twitter-канал (integrity_UK).

К востоку от Ракки также ведутся кровопролитные сражения. Средства массовой информации, подконтрольные «Исламскому государству», утверждают, что в ходе противостояния было убито 15 бойцов YPG, а также двое солдат американского спецназа. Американские новостные каналы данную информацию, однако, не подтверждают.

Между тем западная коалиция, как сообщает источник в Twitter (SaladinAlDronni), продолжает наносить авиаудары в окрестностях Ракки. Сообщается, что авиация коалиции использует ядовитые фосфорные боеприпасы. Граждане Ракки укрываются в своих домах.

Ирак

Вооруженные силы Ирака наконец полностью освободили квартал Аль-Занджали в западной части Мосула. Теперь в оккупации боевиков ИГ остаются всего два района административного центра региона. Как сообщает Twitter-канал (sayed_ridha), иракские войска продолжают вести бои с террористами «Исламского государства» в районе Баб Синджара, прилегающем к Старому городу в центральной части Западного Мосула.

Тем временем иракская армия отбила атаку радикалов ИГИЛ близ контрольно-пропускного пункта недалеко от дамбы Аль-Азим в 75 километрах к северу от города Баакуба в провинции Дияла. Информагентство Al Sumaria News передает, что в ходе сражений трое боевиков ИГИЛ были уничтожены, еще несколько получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)