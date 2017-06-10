Подросток, отравивший детей конфетами с наркотиками, арестован в Чите

В Избранное

Скопировать

Чита, 10 июня. Суд принял решение об аресте подростка, чья «изобретательность» чуть не привела к гибели четырех несовершеннолетних, в числе которых и четырехлетний ребенок.

Они с тяжелым отравлением попали в больницу. Там пострадавшие рассказали врачам, что нашли на улице конфеты, которые и стали причиной их плохого самочувствия. За дело взялись следователи. Они выяснили, что отравление связано с употреблением наркотиков синтетического происхождения.

В результате проведенного обыска дома у подростка было обнаружено 11 граммов запрещенного вещества. Обвиняемый уже признал свою вину. Теперь ему предстоит во всех деталях рассказать следователям, где и у кого он приобрел наркотики и как они попали в руки его друзей.