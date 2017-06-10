Красота на службе у дружбы народов: каллиграфы из Китая провели открытую лекцию в Питере. ФАН-ТВ

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Россия и Китай продолжают интенсивно работать над укреплением дружественных отношений. Очередным шагом стало проведение в Москве и Петербурге Недели СМИ провинции Хубэй. В Северную столицу прибыли 103 представителя могущественного медиахолдинга «Хубэй Жибао». В рамках мероприятия было запланировано множество событий, одним из них стала открытая лекция по каллиграфии, прошедшая в Петербурге на сцене Учебного театра на Моховой. Корреспонденты ФАН-ТВ побывали на уроке от знатоков традиционного искусства Поднебесной.

Напомним, Неделя СМИ провинции Хубэй была организована в рамках Года СМИ России и Китая, который проводится в 2016-2017 годах. «Хубэй Жибао» (Hubai Daily Media Group) занимает свое заслуженное место в списке 500 крупнейших корпораций СМИ в мире. Сегодня в HDMG входит 9 газет, 11 периодических изданий, 14 веб-сайтов, одно издательство и 55 стопроцентных дочерних компаний. Одно из изданий медиахолдинга – газета «Каллиграфия», самая первая и самая известная в Китае газета о каллиграфии. Встречу со студентами в Учебном театре на Моховой открыл представитель этого издания – заместитель главного редактора газеты «Каллиграфия», креативный директор Академии изящных искусств, каллиграфии и печати провинции Хубэй, приглашенный профессор института экономики Хубэй господин Вей Кхайгун:

– Уважаемые гости, преподаватели и студенты, мы очень рады сегодня видеть вас в Театральной академии Санкт-Петербурга. Китайская каллиграфия, как и китайский театр, музыкальная драма, представляет собой особый вид искусства, имеет длительную историю своего существования и богатое духовное содержание. То, что мы пишем в обычной жизни, и каллиграфия – это разные вещи. Каллиграфия призвана дарить эстетическое наслаждение. Особенностью каллиграфии является ее художественность, творческий акт, осуществляемый при написании текста.

Лекцию организовал Российско-Китайский бизнес-парк при непосредственной поддержке Института Конфуция при СПбГУ. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с директором учебно-научного центра Юлией Мыльниковой:

– Такое утро в учебном Театре на Моховой – это, на мой взгляд, прекрасный пример того, как можно включить культурную программу в деловую, в Деловой форум СМИ России и Китая. Мы познакомили Российско-Китайский бизнес-парк, который является принимающей стороной делегации СМИ из провинции Хубэй, и Театральную академию. И когда делегация хубэйских СМИ выразила желание посетить Институт Конфуция и провести мастер-класс по каллиграфии, сразу родилась идея: сделать это не в Университете. То есть, отойти от традиционного пути, выйти за рамки нашего «кампуса» и провести эту лекцию на сцене Театральной академии, потому что каллиграфия – это во многом сценическое искусство.

Лекция не обошлась, разумеется, без практической части. Мастер-классы для студентов проводили именитые деятели культуры Китая. На мероприятии присутствовал Чэнь Минхуа – главный редактор газеты «Каллиграфия», член Ассоциации китайских каллиграфов, вице-президент и генеральный секретарь молодежного отдела Ассоциации каллиграфов провинции Хубэй. Также перед собравшимися выступил Дэн Шицзин – директор отдела службы издательского радио и теленовостей провинции Хубэй. В завершение лекции полотна с изящными письменами подарили на память представителям Института Конфуция в Петербурге, Учебному театру на Моховой и почетным членам делегации.

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После занятия профессор Вей Кхайгун рассказал съемочной группе ФАН-ТВ о том, какое место в современности занимает каллиграфия:

– Китайскую каллиграфию можно назвать национальной, но можно сказать, что она мировая. Это плод развития китайской традиционной культуры. И сейчас она изучается во многих странах – например, в Сингапуре, в Японии, во многих институтах Конфуция по всему миру. Многие с охотой изучают китайскую каллиграфию (иностранные студенты в том числе), поскольку посредством изучения иероглифов можно развивать себя, духовно совершенствоваться.

Слушателями лекции были, в основном, студенты, обучающиеся по уникальной программе «2+2». То есть, первые два года они постигают актерское ремесло в Российском государственном институте сценических искусств, а затем возвращаются в Пекинскую академию драмы, где завершают обучение, сдают выпускные спектакли. В этом году из России в Китай вернется первая подобная группа будущих артистов. Своими впечатлениями о двух учебных годах, проведенных в России, один из студентов поделился с репортером ФАН-ТВ:

– Мы сейчас готовим спектакль «Капитанская дочка» по Пушкину. Но у нас много других уроков: акробатика, русский язык, изобразительное искусство, литература, культура и много других. Мы много работаем, попробуем и по прозе Пушкина сыграть.

– Не страшно было перебираться в другую страну и по незнакомой системе изучать актерское мастерство?

– Когда мы впервые приехали сюда, мы увидели здесь других актеров. Они играли очень хорошо, молодцы! – рассказал другой студент. – Мы чувствовали – да, страшно. А теперь мы учимся здесь уже два года. И да, конечно, есть страх, но сейчас уже лучше, чем раньше. И мы верим, что в будущем станем хорошими артистами.

Добавим, что выпускные спектакли студентам предстоит ставить на китайском языке, но по произведениям русской классики. При успешной сдаче вся группа (а в первом потоке обучаются 25 человек) получит сразу два диплома – РГИСИ и Пекинской Академии драмы. Принимать же сценические экзамены буду преподаватели с обеих сторон. Идеологом этого начинания в свое время стал ректор Пекинской Академии драмы Сю Сян, именно ему пришла в голову мысль такого «двойного» обучения студентов театральному мастерству. Прошли годы, и первоначальная мечта стала реальной возможностью.

О том, какой путь будущие артисты и их наставники проделали в России за два года, корреспондентам ФАН-ТВ поведала руководитель курса Наталья Колотова:

– Это замечательные ребята, интересный курс. Надо сказать, что в этом году я набрала еще одну группу по программе «2+2». И в этот раз я была на отборе, увидела, насколько он жесткий. Гораздо жестче, чем у нас! Конкурс огромный, порядка тысячи человек на место. Поэтому ребята, которые попали сюда, – действительно одаренные, развитые физически. Многие танцуют, поют. Мы, кстати, взяли все первые места на институтском конкурсе, это приятно. Работать с ними очень интересно.

Отметим, что в рамках Недели СМИ провинции Хубэй также прошла Деловая программа в Российско-Китайском бизнес-парке (на территории Выставочного комплекса «Ленэкспо»). Четырехярусный «Большой ресторан Цинь» в тот день преобразился в масштабную площадку, объединившую представителей российских и китайских СМИ. На его сцене был подписан ряд важнейших меморандумов о сотрудничестве России и Китая в сфере СМИ. А затем в соседнем павильоне состоялась познавательная выставка достижений «Хубэй Жибао», привлекшая около тысячи посетителей.

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