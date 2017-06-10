Новак обсудит «Северный поток-2» с еврокомиссаром по энергетике

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Астана, 10 июня. Глава Минэнерго Александр Новак обсудит проект строительства газопровода «Северный поток-2» с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем на запланированной в Астане.

Как сказал министр энергетики РФ журналистам, будут обсуждаться все вопросы, включая и «Северный поток-2».

Накануне Еврокомиссия направила запрос в Совет ЕС на получение мандата, чтобы начать переговоры с Россией о судьбе проекта «Северный поток-2».