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Экономика
Новак обсудит «Северный поток-2» с еврокомиссаром по энергетике

Новак обсудит «Северный поток-2» с еврокомиссаром по энергетике

14:48  10 Июня 2017
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Новак обсудит «Северный поток-2» с еврокомиссаром по энергетике

Астана, 10 июня. Глава Минэнерго Александр Новак обсудит проект строительства газопровода «Северный поток-2»  с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем на запланированной в Астане.

Как сказал министр энергетики РФ журналистам, будут обсуждаться все вопросы, включая и «Северный поток-2».

Накануне Еврокомиссия направила запрос в Совет ЕС на получение мандата, чтобы начать переговоры с Россией о судьбе проекта «Северный поток-2». 

 

 

#новак #северный поток
Тимур Румянцев
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