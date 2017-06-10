Донбасс: более 30 снарядов обезвредили на территории ЮДВ после обстрелов ВСУ

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Донецк, 10 июня. ВСУ свыше 70 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР, под огнем оказалась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода.

Компания «Вода Донбасса» сообщила об обнаружении и обезвреживании более 30 единиц взрывоопасных предметов на территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, которая была обстреляна киевскими силовиками в ночь на 9 июня. Саперы ДНР выявили крупнокалиберные артснаряды и мины.

В результате обстрела без воды остались Мариуполь, Волноваха, Красноармейск — южная часть Донбасса. По словам представителя оборонного ведомства ДНР, за минувшие сутки украинские силовики свыше 70 раз обстреляли населенные пункты республики, в Донецке был ранен пожилой мужчина.