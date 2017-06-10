Аэропорт загорелся в Красноярском крае

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Красноярск, 10 июня. Кровля здания аэропорта загорелась днем в субботу в Байкита в Эвенкии на севере Красноярского края.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, площадь пожара составила порядка 700 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Во время случившегося аэропорт был закрыт из-за регламентных работ. В ближайшие дни вылеты самолетов из него не планировались.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной проводки.