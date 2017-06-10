Порошенко запустил таймер до начала безвиза с Евросоюзом

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Киев, 10 июня. Украинский президент Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета времени до начала вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом.

Как заявил украинский лидер в ходе открытия таймера возле здания администрации президента в Киеве, через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует падение бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи.

По словам Порошенко, Украина никогда больше не вернется в Советский Союз.

«Это будет уже окончательное «прощай» Российской империи, и слова Back in the USSR мы будем слышать, лишь слушая Битлз», — сказал он.

Завеса отделяющая Украину от ЕС падет: Порошенко запустил таймер до начала безвиза | ВИДЕО https://t.co/MaLO81mlfX pic.twitter.com/4TgHhzC5av — InfoResist (@InfoResist) June 10, 2017

Ранее бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта заявил, что Украине угрожает распад. По его мнению, Киев упустил момент для мирной федерализации страны.