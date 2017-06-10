Более 10 тысяч человек посетили выставку «ЭКСПО-2017» в Астане

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Астана, 10 июня. Открывшуюся в субботу в столице Казахстана международную специализированную выставку ЭКСПО посетили уже более 10 тысяч человек. По словам председателя правления национальной компании «Астана Экспо-2017» Ахметжана Есимова, на данный момент было реализовано 1,3 миллиона билетов.

Как отметил Есимов, организаторы ожидают, что к сентябрю число посещений выставки достигнет 5 миллионов.

Он добавил, что в настоящее время на выставке приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин посетил российский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017», где представлен энергетический потенциал российской Арктики.