Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Более 10 тысяч человек посетили выставку «ЭКСПО-2017» в Астане

Более 10 тысяч человек посетили выставку «ЭКСПО-2017» в Астане

14:38  10 Июня 2017
109

Более 10 тысяч человек посетили выставку «ЭКСПО-2017» в Астане

Астана, 10 июня. Открывшуюся в субботу в столице Казахстана международную специализированную выставку ЭКСПО посетили уже более 10 тысяч человек. По словам председателя правления национальной компании «Астана Экспо-2017» Ахметжана Есимова, на данный момент было реализовано 1,3 миллиона билетов. 

Как отметил Есимов, организаторы ожидают, что к сентябрю число посещений выставки достигнет 5 миллионов.

Он добавил, что в настоящее время на выставке приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин посетил российский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017», где представлен энергетический потенциал российской Арктики.

Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть