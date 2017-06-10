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Весь мир
Афганские полицейские погибли при ударе ВВС США

Афганские полицейские погибли при ударе ВВС США

14:14  10 Июня 2017
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Афганские полицейские погибли при ударе ВВС США

Кабул, 10 июня. В Афганистане в результате авиаудара, нанесенного американскими ВВС, погибли полицейские. Сообщается, что как минимум трое убито и двое получили ранения. Об этом стало известно агентству Reuters.

Военное командование США уже выразило соболезнование в связи со случившемся.

«Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента», — говорится в сообщении.  

Афганские полицейские погибли при ударе ВВС США

Произошедшее в Афганистане стало поводом для разбирательства. Расследование ведут Кабул и Вашингтон.

Кира Мирова
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