Афганские полицейские погибли при ударе ВВС США

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Кабул, 10 июня. В Афганистане в результате авиаудара, нанесенного американскими ВВС, погибли полицейские. Сообщается, что как минимум трое убито и двое получили ранения. Об этом стало известно агентству Reuters.

Военное командование США уже выразило соболезнование в связи со случившемся.

«Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента», — говорится в сообщении.

Произошедшее в Афганистане стало поводом для разбирательства. Расследование ведут Кабул и Вашингтон.