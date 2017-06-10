Космонавты начнут выращивать лук-порей и салат-латук на Марсе в 2018 году

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Вашингтон, 10 июня. Начало колонизации Марса начнется с посадки салата-латука, ученые считают, что это станет возможным уже в будущем году.

Салат-латук является одним из самых неприхотливых растений, поскольку ему не нужно много воды и света. Именно это свойство делает салат идеально подходящим для условий культивации на Марсе. Известно, что ученые намерены выращивать салат в специально оборудованных теплицах, которые установят на Красной планете.

Отметим, что сообщения о будущей колонизации Марса появились еще в 2017 году. Немецкие ученые вырастили первый салат-латук в максимально приближенных к Марсу условиях в Центре авиации и космонавтики. Именно они разработали технологию выращивания овощей в инопланетной почве.