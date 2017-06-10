Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

15:24  10 Июня 2017
152

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Мой любимый персонаж украинского политического зверинца, бывший советник министра МВД Украины Арсена Авакова, а ныне депутат Верховной рады — это Антоша Геращенко. Впрочем, он и теперь продолжает советовать Авакову всякую чушь, хотя тот и сам не промах ерундой позаниматься. Одним словом, Геращенко — это заслуженный клоун украинского цирка.

И вот этот самый Антоша рассказал на своей тепленькой и безопасной страничке в Facebook, как чудом спася от коварного ФСБ, и как карательный меч украинского правосудия покарал его потенциальных убийц. Это было потрясающе. Как всегда.

Об «опасности» для ФСБ Антона Юрьевича Геращенко, как величайшего стратега и тактика, скромно умолчим. Похоже, ФСБ, сжав зубы, днем и ночью думает, как бы убрать такого опасного соперника. Гиганта мысли и отца украинской демократии, «парабеллум» у которого уже есть. Пока жив Геращенко — Украину не победить никому, даже Ктулху бессилен. Короче, пока есть на свете Геращенко, ФСБ, похоже, больше делать нечего.

Тут надо сказать, я бы даже заметил, что эти два персонажа — Геращенко и Аваков — настолько оголтелые графоманы-маньяки, что настоящий маньяк Чикатило рядом с ними просто жалкий профан. Поскольку я лично знаком и с Аваковым, и с Геращенко (но не близко, разумеется), меня этот факт всегда забавлял. Поэтому позволю себе на секундочку открыть страничку литературной критики.

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Итак. Вот с чего начинает свой литературный опус Антоша.

«Вчера следователи СБУ закончили расследование по делу о попытке покушения на меня, которая по воле Провидения была предотвращена в январе этого года», — пишет Геращенко.

Провидение. С большой буквы. Ну не поэма? Это же Гомер. Нет, я не прав. Гомер плачет своими слепыми глазами, потому что этот слог ему недоступен. Жалкие хорей и ямб. А теперь по сути дела.

«Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта, пойдут в суд уже сейчас. Обвинение будет просить для них пожизненное заключение. Собранных доказательств более чем достаточно для обвинительного приговора суда. Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко», — информирует нас Антоша.

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Тут сразу два вопроса, хотя и не литературных. Первый: а откуда информация, что они завербованы российскими спецслужбами? Это они сами сказали? Антон Юрьевич, у вас же, по вашим же словам, юридическое образование, нет? Вы в курсе, что признание обвиняемых не является доказательной базой в суде, так как может быть дано под давлением или с целью кого-либо выгородить, либо увести следствие по ложному пути?

Ну, разумеется, вы не в курсе. Вы же советник министра МВД, который не имеет ни юридического образования, ни опыта работы в силовых структурах. И мы возвращаемся к вопросу о графоманстве. Тут графоманы в квадрате. Литература и профессиональная деятельность. Но вернемся к сути дела.

«Гражданин Украины Андрей Т., а также сотрудник российских спецслужб, имя которого пока является тайной следствия, курировавшие подготовку покушения на меня с территории государства-агрессора, будут объявлены в международный розыск по обвинению в организации убийства и потому остаток жизни проведут безвыездно в РФ», — торжествует Антон.

Я так понял, что Андрей Т. — это не тайна следствия? Да любая собака на Украине знает Андрея Т. «Кто это?» — воскликнет бабушка на скамеечке, а другая тут же ей ответит: «А разве ты не знаешь? Это же Андрей Т. Его тут все знают».

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Антон, Андрей Т. — это тоже скрытая аббревиатура. Ты мог бы написать Йохансон Б., Абдулла аль Г., Бартл О. В. Что бы это изменило? Скрыло от нас личность Андрея Т.? Антон, неужели ни разу в жизни тебе никто не говорил, что ты… Ладно, оставим это и продолжим.

«Еще раз хочу поблагодарить сотрудников контрразведки, оперативно-технических служб, следователей, сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа» и всех, кто был причастен к предотвращению этого преступления», — раздает респекты Геращенко.

Ты благодаришь всех тех, кто задержал черт знает кого, и навалил на них, черт его знает что? Нет. Это подвиг. Реально подвиг. Но мне вот что интересно: ты перечислил всех, кто вообще мог быть к этому причастен. А кто такие «и все те, кто был причастен»? Кроме «сотрудников контрразведки, оперативно-технических служб, следователей, сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», кто еще мог быть в принципе к этому причастен?

«Уверен, что покушения на меня, Адама Осмаева, Амину Окуева, убийства Павла Шеремета, Ивана Мамчура, Дениса Вороненкова, Александра Хараберюша — все это звенья одной цепи и результат действий разведывательно-диверсионного центра спецслужб РФ», — развивает идею Антон Юрьевич.

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

Свалили все в кучу. Но! Ты уверен… Это хорошая доказательная база. Да, ее примут в любом суде, а украинский, услышав, кто именно, уверен, тут же возьмет под козырек. Ну, естественно — сам Антон Юрьевич уверен! Приговор вынесен — заседание закончено.

«И это не последние убийства и покушения. Будут и другие попытки взорвать в прямом и переносном смысле Украину изнутри», — делает страшное предсказание Геращенко.

И тут, может быть, единственный раз, я с Антоном согласен. Только не «это», а вообще — «не последняя попытка». Вы взорвали изнутри Украину майданом, устроили гражданскую войну, уничтожили к таким-то родителям всю экономику, выбросив на улицу десятки тысяч людей, обрушили энергетику и раскрутили спираль коммуналки до небес. Дальше фантазии у меня не хватает… А у тебя есть еще планы? Да ты гений!

«Нашим ответом должно быть повышение профессионализма украинской правоохранительной системы, разведки, контрразведки и сплочение народа вокруг идеи построения сильной, безопасной, процветающей Украины», — дает рецепт дальнейшего «процветания» Антон.

Геращенко, я тебе одну тайну открою, ты только ее никому не говори. Чтобы построить процветающую страну, нужно не за воображаемыми врагами охотиться и не воевать с Донбассом. Нужно просто работать.

Советский Союз оставил в наследство Украине прекрасную правоохранительную систему с одним из лучших в мире уголовных законодательств и прекрасными профессиональными кадрами. Именно в Харькове, на Украине, находилась школа милиции, считавшаяся ведущим, эталонным вузом правоохранительной системы в стране.

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

А еще СССР оставил на Украине самые крупные индустриальные центры: Днепропетровск, Харьков, Киев, Николаев и т.д. Даже заштатный при польской юрисдикции Львов выпускал автобусы, на которых ездил весь союз. ЛАЗ-697 «Турист» был основным междугородним автобусом СССР. Куда вы все это дели? Променяли на «сплочение народа вокруг идеи построения сильной, безопасной, процветающей Украины»?

Зато теперь, как истинные украинцы, вы вместе с министром МВД Арсеном Аваковым и шефом национальной полиции Сергеем Князевым вручили жене террориста Амине Окуевой новенький наградной пистолет Glock-43 «взамен старенького, заклинившего при стрельбе по киллеру, ПМ».

И исламский террорист Адам Осмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева, готовивший покушение на Владимира Путина, награжден министром именными часами. Пытаюсь вспомнить: Ли Харви Освальда, убившего Джона Фитцджеральда Кеннеди, не награждали орденом Ленина или хотя бы именным будильником?

Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

«Надеюсь, президент Украины Петр Порошенко в свою очередь сделает самый главный подарок семье Адама и Амины и предоставит Адаму Осмаеву гражданство Украины в исключительном порядке. Адам и Амина давно об этом мечтают», — пишет Антоша.

Про их мечты мы нечего не знаем, но то, что Украина для украинцев — факт. Только русским, которые там родились, и предки которых там живут поколениями, там места нет. Что скандировали на майдане? «Чемодан, вокзал, Россия»? И вместо них террорист Адам Осмаев.

И Glock-43 взамен старенького, заклинившего при стрельбе ПМ.

#аваков #геращенко #денежка
Олег Денежка
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть