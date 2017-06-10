Антон Геращенко как жертва. Колонка Олега Денежка

В Избранное

Скопировать

Мой любимый персонаж украинского политического зверинца, бывший советник министра МВД Украины Арсена Авакова, а ныне депутат Верховной рады — это Антоша Геращенко. Впрочем, он и теперь продолжает советовать Авакову всякую чушь, хотя тот и сам не промах ерундой позаниматься. Одним словом, Геращенко — это заслуженный клоун украинского цирка.

И вот этот самый Антоша рассказал на своей тепленькой и безопасной страничке в Facebook, как чудом спася от коварного ФСБ, и как карательный меч украинского правосудия покарал его потенциальных убийц. Это было потрясающе. Как всегда.

Об «опасности» для ФСБ Антона Юрьевича Геращенко, как величайшего стратега и тактика, скромно умолчим. Похоже, ФСБ, сжав зубы, днем и ночью думает, как бы убрать такого опасного соперника. Гиганта мысли и отца украинской демократии, «парабеллум» у которого уже есть. Пока жив Геращенко — Украину не победить никому, даже Ктулху бессилен. Короче, пока есть на свете Геращенко, ФСБ, похоже, больше делать нечего.

Тут надо сказать, я бы даже заметил, что эти два персонажа — Геращенко и Аваков — настолько оголтелые графоманы-маньяки, что настоящий маньяк Чикатило рядом с ними просто жалкий профан. Поскольку я лично знаком и с Аваковым, и с Геращенко (но не близко, разумеется), меня этот факт всегда забавлял. Поэтому позволю себе на секундочку открыть страничку литературной критики.

Итак. Вот с чего начинает свой литературный опус Антоша.

«Вчера следователи СБУ закончили расследование по делу о попытке покушения на меня, которая по воле Провидения была предотвращена в январе этого года», — пишет Геращенко.

Провидение. С большой буквы. Ну не поэма? Это же Гомер. Нет, я не прав. Гомер плачет своими слепыми глазами, потому что этот слог ему недоступен. Жалкие хорей и ямб. А теперь по сути дела.

«Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта, пойдут в суд уже сейчас. Обвинение будет просить для них пожизненное заключение. Собранных доказательств более чем достаточно для обвинительного приговора суда. Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко», — информирует нас Антоша.

Тут сразу два вопроса, хотя и не литературных. Первый: а откуда информация, что они завербованы российскими спецслужбами? Это они сами сказали? Антон Юрьевич, у вас же, по вашим же словам, юридическое образование, нет? Вы в курсе, что признание обвиняемых не является доказательной базой в суде, так как может быть дано под давлением или с целью кого-либо выгородить, либо увести следствие по ложному пути?

Ну, разумеется, вы не в курсе. Вы же советник министра МВД, который не имеет ни юридического образования, ни опыта работы в силовых структурах. И мы возвращаемся к вопросу о графоманстве. Тут графоманы в квадрате. Литература и профессиональная деятельность. Но вернемся к сути дела.

«Гражданин Украины Андрей Т., а также сотрудник российских спецслужб, имя которого пока является тайной следствия, курировавшие подготовку покушения на меня с территории государства-агрессора, будут объявлены в международный розыск по обвинению в организации убийства и потому остаток жизни проведут безвыездно в РФ», — торжествует Антон.

Я так понял, что Андрей Т. — это не тайна следствия? Да любая собака на Украине знает Андрея Т. «Кто это?» — воскликнет бабушка на скамеечке, а другая тут же ей ответит: «А разве ты не знаешь? Это же Андрей Т. Его тут все знают».

Антон, Андрей Т. — это тоже скрытая аббревиатура. Ты мог бы написать Йохансон Б., Абдулла аль Г., Бартл О. В. Что бы это изменило? Скрыло от нас личность Андрея Т.? Антон, неужели ни разу в жизни тебе никто не говорил, что ты… Ладно, оставим это и продолжим.

«Еще раз хочу поблагодарить сотрудников контрразведки, оперативно-технических служб, следователей, сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа» и всех, кто был причастен к предотвращению этого преступления», — раздает респекты Геращенко.

Ты благодаришь всех тех, кто задержал черт знает кого, и навалил на них, черт его знает что? Нет. Это подвиг. Реально подвиг. Но мне вот что интересно: ты перечислил всех, кто вообще мог быть к этому причастен. А кто такие «и все те, кто был причастен»? Кроме «сотрудников контрразведки, оперативно-технических служб, следователей, сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», кто еще мог быть в принципе к этому причастен?

«Уверен, что покушения на меня, Адама Осмаева, Амину Окуева, убийства Павла Шеремета, Ивана Мамчура, Дениса Вороненкова, Александра Хараберюша — все это звенья одной цепи и результат действий разведывательно-диверсионного центра спецслужб РФ», — развивает идею Антон Юрьевич.

Свалили все в кучу. Но! Ты уверен… Это хорошая доказательная база. Да, ее примут в любом суде, а украинский, услышав, кто именно, уверен, тут же возьмет под козырек. Ну, естественно — сам Антон Юрьевич уверен! Приговор вынесен — заседание закончено.

«И это не последние убийства и покушения. Будут и другие попытки взорвать в прямом и переносном смысле Украину изнутри», — делает страшное предсказание Геращенко.

И тут, может быть, единственный раз, я с Антоном согласен. Только не «это», а вообще — «не последняя попытка». Вы взорвали изнутри Украину майданом, устроили гражданскую войну, уничтожили к таким-то родителям всю экономику, выбросив на улицу десятки тысяч людей, обрушили энергетику и раскрутили спираль коммуналки до небес. Дальше фантазии у меня не хватает… А у тебя есть еще планы? Да ты гений!

«Нашим ответом должно быть повышение профессионализма украинской правоохранительной системы, разведки, контрразведки и сплочение народа вокруг идеи построения сильной, безопасной, процветающей Украины», — дает рецепт дальнейшего «процветания» Антон.

Геращенко, я тебе одну тайну открою, ты только ее никому не говори. Чтобы построить процветающую страну, нужно не за воображаемыми врагами охотиться и не воевать с Донбассом. Нужно просто работать.

Советский Союз оставил в наследство Украине прекрасную правоохранительную систему с одним из лучших в мире уголовных законодательств и прекрасными профессиональными кадрами. Именно в Харькове, на Украине, находилась школа милиции, считавшаяся ведущим, эталонным вузом правоохранительной системы в стране.

А еще СССР оставил на Украине самые крупные индустриальные центры: Днепропетровск, Харьков, Киев, Николаев и т.д. Даже заштатный при польской юрисдикции Львов выпускал автобусы, на которых ездил весь союз. ЛАЗ-697 «Турист» был основным междугородним автобусом СССР. Куда вы все это дели? Променяли на «сплочение народа вокруг идеи построения сильной, безопасной, процветающей Украины»?

Зато теперь, как истинные украинцы, вы вместе с министром МВД Арсеном Аваковым и шефом национальной полиции Сергеем Князевым вручили жене террориста Амине Окуевой новенький наградной пистолет Glock-43 «взамен старенького, заклинившего при стрельбе по киллеру, ПМ».

И исламский террорист Адам Осмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева, готовивший покушение на Владимира Путина, награжден министром именными часами. Пытаюсь вспомнить: Ли Харви Освальда, убившего Джона Фитцджеральда Кеннеди, не награждали орденом Ленина или хотя бы именным будильником?

«Надеюсь, президент Украины Петр Порошенко в свою очередь сделает самый главный подарок семье Адама и Амины и предоставит Адаму Осмаеву гражданство Украины в исключительном порядке. Адам и Амина давно об этом мечтают», — пишет Антоша.

Про их мечты мы нечего не знаем, но то, что Украина для украинцев — факт. Только русским, которые там родились, и предки которых там живут поколениями, там места нет. Что скандировали на майдане? «Чемодан, вокзал, Россия»? И вместо них террорист Адам Осмаев.

И Glock-43 взамен старенького, заклинившего при стрельбе ПМ.