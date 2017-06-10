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Украина
Здание офисного центра в Харькове обстреляли из гранатомета

Здание офисного центра в Харькове обстреляли из гранатомета

14:11  10 Июня 2017
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Здание офисного центра в Харькове обстреляли из гранатомета

Киев, 10 июня. Офисное здание в Харькове было обстреляно из гранатомета. Как рассказали сегодня в пресс-службе полиции Харьковской области, ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Согласно приведенной информации, в недостроенном офисном центре повреждены торцевая стена и окна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества».

Напомним, 5 июня в пятиэтажном доме в городе Вышгород под Киевом произошел взрыв гранаты.

#украина #харьков
Тимур Румянцев
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