Здание офисного центра в Харькове обстреляли из гранатомета

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Киев, 10 июня. Офисное здание в Харькове было обстреляно из гранатомета. Как рассказали сегодня в пресс-службе полиции Харьковской области, ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Согласно приведенной информации, в недостроенном офисном центре повреждены торцевая стена и окна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества».

На 23 Августа неизвестные обстреляли офисный центр из гранатомета https://t.co/nsGT44gV7t pic.twitter.com/lebJU3CJUZ — Харьков Таймс (@timeskhua) June 10, 2017

Напомним, 5 июня в пятиэтажном доме в городе Вышгород под Киевом произошел взрыв гранаты.