Названы характеристики Samsung Galaxy Note 8 с самым мощным в истории процессором

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Сеул, 10 июня. Смартфон Galaxy Note 8 от Samsung получит восьмиядерный процессор. Об этом пишут в Сети.

Официальных подтверждений этим данным пока нет, все на уровне слухов. Но если это окажется правдой, то новый смартфон станет самым мощным за всю историю компании.

Сообщается, что процессор Snapdragon 836 представляет собой улучшенную версию SoC, которой были оснащены предыдущие модели Samsung.

Предполагают, что новый аппарат сможет с легкостью справляться практически с любыми играми и приложениями, не доставляя владельцу хлопот, ведь при производстве гаджета будет использоваться графический привод на 740 мегагерц.