ВКС РФ перехватили свыше 800 иностранных самолетов-разведчиков в 2016 году

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Москва, 10 июня. Радиотехнические войска ВКС РФ в 2016 года обнаружили свыше 2000 зарубежных боевых самолетов, включая 800 самолетов-разведчиков, число нарушений по пересечению воздушного пространства уменьшилось.

Дежурные силы радиотехнических войск ВКС РФ в 2016 году обнаружили свыше двух тысяч иностранных самолетов, из них свыше 800 были разведчиками, сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно- космических сил РФ генерал майор Андрей Кобан в эфире «Эхо Москвы». По словам представителя ведомства, войска приводились в готовность номер один свыше 4000 тысяч раз.

Он также заметил, что за прошлый год количество нарушителей воздушной границы стало значительно меньше – с несколько сотен до 16 в 2016 году. Руководство главкома ВКС РФ в 2016 году провело свыше 40 внезапных проверок готовности радиотехнических войск.