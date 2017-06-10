Президент Азербайджана направил Путину поздравление с Днем России

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Баку, 10 июня. В Москву отправлена поздравительная телеграмма, адресованная президенту РФ Владимиру Путину. В честь Дня России, который отмечается 12 июня, всех жителей страны в лице ее лидера поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул успешность проводимых в России общественно-политических реформ и мер по укреплению государственности и выразил надежду на продолжение сотрудничества между Москвой и Баку.

«Я уверен, что и в дальнейшем совместные усилия двух стран будут направлены на развитие и укрепление тесного, взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном во имя интересов обоих государств, мира, стабильности и безопасности в регионе», — приводит пресс-служба президента текст письма.

Алиев пожелал России дальнейшего успеха и и стабильности, а также постоянного роста авторитета в мировом сообществе.