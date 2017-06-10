Катар готов к диалогу для решения всех разногласий в Персидском заливе

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Москва, 10 июня. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна готова к проведению конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации и разрешения разногласий. Об этом он сказал сегодня на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я хотел бы подтвердить позицию Катара о том, что все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее форматом для подобного диалога», — подчеркнул он.

Министр добавил, что приехал в Россию, чтобы ознакомить Москву с теми мерами, которые приняты против Катара и представить свое видение ситуации. Глава российского МИД Сергей Лавров, открывая встречу, заявил, что РФ готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации вокруг Катара.