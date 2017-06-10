Сирия: СДС начали наступление на ИГ в Ракке

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Бейрут, 10 июня. Поддерживаемые коалицией во главе с США Сирийские демократические силы (SDF) начали атаку на «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в так называемой столице боевиков Ракке.

Как сообщает Reuters, спустя месяц после прекращения операции коалиция в пятницу захватила районы Аль-Мишлаб и аль-Сабахи на подступах к Ракке.

По оценке коалиции, город удерживают порядка 3000-4000 боевиков ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.