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Новости Сирии
Сирия: СДС начали наступление на ИГ в Ракке

Сирия: СДС начали наступление на ИГ в Ракке

14:15  10 Июня 2017  /обновлено: 14:23  10 Июня 2017
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Сирия: СДС начали наступление на ИГ в Ракке

Бейрут, 10 июня. Поддерживаемые коалицией во главе с США Сирийские демократические силы (SDF) начали атаку на «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в так называемой столице боевиков Ракке.

Как сообщает Reuters, спустя месяц после прекращения операции коалиция в пятницу захватила районы Аль-Мишлаб и аль-Сабахи на подступах к Ракке.

По оценке коалиции, город удерживают порядка 3000-4000 боевиков ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #коалиция #ракка
Катерина Михайлиди
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