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Экономика
Россия, Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили приверженность соглашению ОПЕК

Россия, Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили приверженность соглашению ОПЕК

13:34  10 Июня 2017  /обновлено: 14:30  10 Июня 2017
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Россия, Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили приверженность соглашению ОПЕК

Москва, 10 июня. Министры энергетики России, Саудовской Аравии и Казахстана осудили ситуацию на рынке нефти и подтвердили свою приверженность соглашению ОПЕК. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак после встречи со своими коллегами из Саудовской Аравии и Казахстаном Халидом аль-Фалихом и Канатом Бозумбаевым.

«Обсуждали текущую ситуацию, еще раз подтвердили приверженность… соглашению. Будем вместе работать по урегулированию рынка», — заявил Новак.

По его словам, выполнение соглашения о сокращении добычи нефти будет рассмотрено мониторинговым комитетом в июне. На данный момент необходимости выносить рекомендации нет.

«Пока только ход исполнения. Сейчас нет необходимости реагировать на какие-то вещи, все идет по плану», — сказал Новак.

#новак #опек
Катерина Михайлиди
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