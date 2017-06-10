Россия, Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили приверженность соглашению ОПЕК

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Москва, 10 июня. Министры энергетики России, Саудовской Аравии и Казахстана осудили ситуацию на рынке нефти и подтвердили свою приверженность соглашению ОПЕК. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак после встречи со своими коллегами из Саудовской Аравии и Казахстаном Халидом аль-Фалихом и Канатом Бозумбаевым.

«Обсуждали текущую ситуацию, еще раз подтвердили приверженность… соглашению. Будем вместе работать по урегулированию рынка», — заявил Новак.

По его словам, выполнение соглашения о сокращении добычи нефти будет рассмотрено мониторинговым комитетом в июне. На данный момент необходимости выносить рекомендации нет.