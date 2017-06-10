Новороссия сегодня: «боевые тролли» СБУ, Киев уничтожает «Правый сектор»*, патриоты Донбасса к обороне готовы

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Донбасс, 10 июня. Итоги адской недели в Донбассе, ротация дезертиров в АТО, установлены заказчики кровавых терактов. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Немирная неделя

В командовании ДНР и ЛНР подвели итоги минувшей недели. За прошедший период по территориям республик Донбасса украинскими силовиками было выпущено 5300 ракет, артиллерийских и танковых снарядов и мин.

Разрушениям подверглись в основном объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения городов и сел Донбасса. Провокации украинских силовиков в районе населенного пункта Желобок в ЛНР и на линии соприкосновения в ДНР стоили жизни более чем тридцати военнослужащим ВСУ, более пятидесяти украинских военных получили ранения. Со стороны армий народных республик потери составили до десяти человек убитыми и около двадцати раненными.

Ротация дезертиров

Как сообщил в пятницу заместитель командующего корпусом ВС ДНР Эдуард Басурин, в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО), приводимой Киевом в Донбассе, началась ротация ВСУ. В частности, вместо 30-й омбр (отдельная механизированная бригада ВСУ), которая была дислоцирована в районе Волновахи, заходит 28-я омбр. 46-ю одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада), дислоцирующуюся в районе Авдеевки, меняет 128-я огпбр (отдельная горно-пехотная бригада).

В связи с ротацией уходящие бригады стремятся израсходовать оставшиеся запасы боеприпасов, а также не допустить свободного продвижения подразделений ВС ДНР на брошенные украинские позиции.

Замена подразделений ВСУ связана, в том числе, и с падением морально-психологического состояния украинских военнослужащих, в связи с низким материально-техническим обеспечением воинских частей и постоянным «урезанием» денежного довольствия. В частности, почти во всех идущих под замену воинских частях: 36, 92, 72, 53 бригадах ВСУ — дезертирство достигло критического значения.

Украинский генштаб наводит «порядок»

Разведка ДНР сообщила о расстреле украинскими военными с боевого вертолета целого взвода боевиков «Правого сектора»* (организация запрещена в России — прим.). Причиной тому послужил обстрел «правосеками» в ночь с 30 на 31 мая детского пионерского лагеря в селе Зеленый Гай в двадцати километрах от линии соприкосновения.

Этот случай носит не единичный характер. Командование АТО решило установить полный контроль над всеми добровольческими и иными иррегулярными батальонами. После проверки остальных инцидентов, факты будут представлены общественности.

Голливуд в СБУ

В донецком командовании сообщили разведданные о подготовке украинскими спецслужбами пятидесяти курсантов для фейковых съемок. Подготовка «боевых троллей» проходит на базе института МВД Украины в Харькове.

Согласно утвержденным руководством СБУ сюжетам, курсанты будут участвовать в постановочных видеоматериалах по задержанию и допросу актеров, которые будут изображать диверсантов и якобы взятых в плен военнослужащих народных республик. Режиссеры из спецслужб планируют маскировать лица и искажать голоса актеров с целью невозможности идентификации их личностей.

Заказчики терактов в Донбассе

Накануне прошедших 7 июня в Минске переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, а также встречи президента Украины с председателем ОБСЕ, в мирных городах Донбасса украинские диверсанты произвели серию террористических актов. Часть из них командованию ДНР удалось предотвратить и свести к минимуму жертвы и количество пострадавших среди мирного населения. Это кровавый теракт на 9 мая в поселке Безыменное на юге ДНР, обстрелы Авдеевки, Красногоровки и Крутой Балки.

Стоит отдельно отметить, что в каждом конкретном случае исполнителями терактов становились бойцы подразделений нацгвардии Украины, в частности боевики полков «Азов» и «Правый сектор».

Командование ВС ДНР располагает информацией о заказчиках терактов, которые являются представителями политической элиты Украины националистического толка. Цель терактов — расшатывание ситуации на Украине изнутри и свержение президента Петра Порошенко. Имена заказчиков пока не разглашаются.

Патриоты Донбасса на службе ДНР

После безуспешных попыток ВСУ организовать наступление в Донбассе с целью оправдания понесенных потерь и чтобы переключить внимание аудитории, украинское командование выступило с заявлением о якобы имеющих место массовых случаях дезертирства в рядах армий ДНР и ЛНР, приведя даже «схему» откупа от службы.

Заявление командования ВСУ тотчас же было подхвачено и растиражировано всеми украинскими СМИ.

С целью установления фактов и проверки информации, корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с военным комиссаром Донецкой народной республики, полковником Александром Мальковским. Как рассказал собеседник ФАН, набор на воинскую службу в рядах ВС ДНР осуществляется в плановом режиме. Динамика стабильная.

«Все воинские подразделения укомплектованы на должном уровне» — заявил офицер.

А что касается заявлений Киева о якобы действующих платных «схемах» уклонения от воинской службы, то эту информацию наш собеседник прокомментировал так: «Служба в рядах вооруженных сил Донецкой народной республики — добровольная!»

А там, где присутствует добрая воля, — нет места коррупции и уклонению, подчеркнул он.

* Организация запрещена на территории РФ.