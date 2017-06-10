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Политика
Россия сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Катара — Лавров

Россия сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Катара — Лавров

13:04  10 Июня 2017
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Россия сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Катара — Лавров

Москва, 10 июня. Россия приложит все усилия для разрешения ситуации, сложившейся вокруг Катара, и достижения согласия между сторонами. В этом уверил своего коллегу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заявил Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва поддерживает отношения с большей частью вовлеченных в процесс участников, ведутся телефонные переговоры на уровне президентов.

Россия сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Катара — Лавров

Как сообщалось ранее, глава МИД Катара сказал, что ценит вклад России в дело урегулирования ситуации в Персидском заливе и надеется на продолжение конструктивного диалога. 

 

#лавров #тани
Алексей Громов
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