В Избранное

Скопировать

Москва, 10 июня. Россия приложит все усилия для разрешения ситуации, сложившейся вокруг Катара, и достижения согласия между сторонами. В этом уверил своего коллегу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заявил Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва поддерживает отношения с большей частью вовлеченных в процесс участников, ведутся телефонные переговоры на уровне президентов.

Как сообщалось ранее, глава МИД Катара сказал, что ценит вклад России в дело урегулирования ситуации в Персидском заливе и надеется на продолжение конструктивного диалога.