Видео смертельного ДТП в Японии с 46 пострадавшими появилось в Сети

В Избранное

Скопировать

Токио, 10 июня. В Японии на острове Хонсю пассажирский автобус, в салоне которого находились 47 человек, столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб, 46 получили травмы различной степени тяжести.

Японские СМИ, ссылаясь на экстренные службы, сообщили о крупном ДТП в префектуре Аити на острове Хонсю. Трагедия произошла около 7-30 по местному времени. Туристический автобус с 47 пассажирами столкнулся с легковушкой, в результате инцидента один человек погиб, 46 получили травмы. Известно, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, они были госпитализированы в ближайшие медучреждения.