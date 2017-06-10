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Политика
Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

12:49  10 Июня 2017
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Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

Вашингтон, 10 июня. Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков самолетом Су-27 ВКС РФ над Балтикой. Фото появились на официальной странице Минобороны США в Twitter.

На кадрах видно, что Су-27 сопровождает американский самолет-заправщик Boeing KC-135, стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 и два сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

Накануне представители Пентагона сообщили о перехвате одного самолета США. В ведомстве подчеркнули, что перехват был безопасным.

 

#вкс рф #пентагон #су-27
Катерина Михайлиди
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