Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 10 июня. Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков самолетом Су-27 ВКС РФ над Балтикой. Фото появились на официальной странице Минобороны США в Twitter.

На кадрах видно, что Су-27 сопровождает американский самолет-заправщик Boeing KC-135, стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 и два сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

Накануне представители Пентагона сообщили о перехвате одного самолета США. В ведомстве подчеркнули, что перехват был безопасным.