Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

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Вашингтон, 10 июня. Камеры спутника NASA запечатлели странный летающий объект, который может оказаться кораблем пришельцев. Специалисты изучают снимки и делают первые выводы. По их словам, предмет сигарообразной формы, в длину он достигает 70 метров, а сделан из металла и излучает яркий свет, пишет Newinform.

Ученые сетуют на плохое качество фотографий, но продолжают их детальное изучение. Они утверждают, что на кадрах видно, как объект совершает попытку сесть на астероид.