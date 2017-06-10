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Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

12:35  10 Июня 2017
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Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

Вашингтон, 10 июня. Камеры спутника NASA запечатлели странный летающий объект, который может оказаться кораблем пришельцев. Специалисты изучают снимки и делают первые выводы. По их словам, предмет сигарообразной формы, в длину он достигает 70 метров, а сделан из металла и излучает яркий свет, пишет Newinform.

Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

Ученые сетуют на плохое качество фотографий, но продолжают их детальное изучение. Они утверждают, что на кадрах видно, как объект совершает попытку сесть на астероид. 

Кира Мирова
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