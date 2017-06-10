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Политика
Лавров: Москва обеспокоена обострением отношений арабских стран с Катаром

Лавров: Москва обеспокоена обострением отношений арабских стран с Катаром

12:22  10 Июня 2017  /обновлено: 13:04  10 Июня 2017
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Лавров: Москва обеспокоена обострением отношений арабских стран с Катаром

Москва, 10 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Катара в связи с разрывом дипломатических отношений десяти арабских стран с Дохой. 

Сегодня в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров принимает катарского коллегу Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани. Открывая переговоры, высокопоставленный российский дипломат заявил, что Россия обеспокоена резким обострением ситуации в арабском мире на фоне разрыва дипломатических отношений десяти стран с Дохой. 

«Разумеется, в числе вопросов, которые мы будем обсуждать, будет и резкое обострение положения в арабском мире,  — сказал министр иностранных дел России. — Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством», — резюмировал Лавров. 

Ирина Селезнева
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