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Москва, 10 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Катара в связи с разрывом дипломатических отношений десяти арабских стран с Дохой.

Сегодня в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров принимает катарского коллегу Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани. Открывая переговоры, высокопоставленный российский дипломат заявил, что Россия обеспокоена резким обострением ситуации в арабском мире на фоне разрыва дипломатических отношений десяти стран с Дохой.

«Разумеется, в числе вопросов, которые мы будем обсуждать, будет и резкое обострение положения в арабском мире, — сказал министр иностранных дел России. — Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством», — резюмировал Лавров.