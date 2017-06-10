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Политика
Лавров призвал обеспечить сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке

Лавров призвал обеспечить сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке

12:19  10 Июня 2017  /обновлено: 12:56  10 Июня 2017
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Лавров призвал обеспечить сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке

Москва, 10 июня. На Ближнем Востоке необходимо обеспечить эффективное сотрудничество по борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Сегодня в российской столице проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Катара — Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани. Российский дипломат напомнил о главной угрозе в ближневосточном регионе и за его пределами — об угрозе терроризма. 

«Принципиально важно сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий для предотвращения и нейтрализации этой угрозы», — сказал Лавров. Известно, что представители дипведомств обеих стран также обсудят ситуацию вокруг Катара. 

Ирина Селезнева
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