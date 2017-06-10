Катар надеется на продолжение диалога с Россией

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Москва, 10 июня. Все возникающие разногласия в регионе Персидского залива необходимо решать только при помощи конструктивного диалога.

Такова официальная позиция Катара. Сегодня ее озвучил глава МИД этой страны Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел Катара поблагодарил Россию за оказанную поддержку в преодолении последствий разрыва отношений с рядом стран.

«Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами», — заявил он.

Министр выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между Россией и его страной и подчеркнул, что основная цель его визита — представить Москве свое видение событий и ознакомить с мерами, которые были введены против Катара.