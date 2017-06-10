Сирия новости 10 июня 12.30: ИГ ведет атаку вблизи Пальмиры, САА продвинулась на юге Дейр эз-Зора
Сирия, 10 июня. ИГ* вновь предприняло попытку контратаки под Пальмирой. САА заняла ряд позиций вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора. ССА** нанесла удар по укрепрайонам САА в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): уничтожила и ранила около 80 радикалов ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре; заняла ряд позиций вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора; провела обстрел позиций радикалов на юге Даръа; открыла огонь по опорным пунктам боевиков на окраине населенного пункта Джиср Аш-Шугуре в Идлибе; нанесла авиаудар по военному штабу ИГ в городе Укейрибат в восточной части Хамы; обстреляла позиции исламистов в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы.
«Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось прорвать оборону САА к западу от газового поля Аш-Шаир на востоке Хомса.
Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с курдами в северной части Алеппо; нанесла удар по укрепрайонам САА в Латакии.
Провинция Алеппо
В северной части Алеппо, как сообщает Twitter-канал (ahmadalissa), около 50 протурецких боевиков из бригады «Султана Мурад» перешли на сторону правительственных войск. Напомним, это уже не первый случай ухода боевиков из Сирийской свободной армии (ССА).
Основные столкновения на севере провинции вновь происходят между «свободной армией», поддерживаемой Анкарой, и Сирийской демократической армией**** (SDF), выступающей при поддержке Отрядов народной самообороны (YPG), а также авиации международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Ранее радикалы вооруженной оппозиции объявили о начале нового наступления на опорные пункты курдских подразделений. Прежняя кампания «Щит Евфрата», направленная на оттеснение курдов от границы с Турцией была завершена в марте этого года.
Провинция Хомс
Напомним, накануне части правительственных войск и союзные отряды вышли к сирийско-иракской границе в районе пограничного поста «Ат-Танф», отрезав боевикам Сирийской свободной армии (ССА) путь наступления на Дейр эз-Зор.
Тем временем западная коалиция, поддерживающая вооруженную оппозицию, всеми силами пытается помешать продвижению сирийской армии и ее союзников в юго-восточной части региона. Так, вчера вечером коалиционная авиация вновь нанесла удар по конвою проасадовских подразделений, уничтожив в ходе бомбардировки порядка 30 транспортных средств армии САР.
К северо-западу от Пальмиры террористы «Исламского государства»* вновь предприняли попытку контратаки опорных пунктов правительственных войск, сообщает источник в соцсети Twitter (BiladFransa). Поступила информация, что в результате боев было убито девять солдат армии САР, еще четверо получили ранения. На данных территориях располагается большое количество месторождений нефти и газа, вернув которые ИГИЛ могло бы обеспечить себе значительную финансовую поддержку. Тем не менее пока подразделениям сирийской армии удается отражать атаки боевиков ИГ. Вчера радикалы ИГ также пытались прорвать оборону армии Башара Асада в районе Хувейсиса к юго-западу от газового поля Аш-Шаир.
Провинция Дейр эз-Зор
Военный источник в Twitter (MIG29_) передает, что в районе Аль-Панорама вновь происходят столкновения между террористами «Исламского государства» и правительственными войсками. Отряды ИГ совершили очередное нападение на позиции сирийской армии. Twitter-канал (MmaGreen) сообщает, что бои в квартале разворачивались на протяжении четырех часов.
Бойцы САА в ходе отражения атаки уничтожили и ранили около 80 радикалов ИГИЛ. Однако подразделения сирийской армии также понесли потери в живой силе. В результате сражений были убиты офицеры САА Алаа Хаммуд и Хайдар Али, родом из Тартуса, передает источник в Twitter (WalaBajsair).
Кроме того, по данным источника в сети Twitter (AllyOfTruth), солдаты САА заняли ряд позиций, расположенных вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора.
Провинция Даръа
В районе административного центра столицы правительственные войска продолжают развивать наступление на опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции. Так, сирийская армия провела обстрел позиций радикалов из ракетных установок на южных окраинах города.
Напомним, недавно было объявлено о начале крупномасштабного наступления армии САР и проправительственных отрядов в этом регионе. В столицу провинции были переброшены части 4-й дивизии САА, а также подразделения «Хезболлы».
Twitter-канал (SyrianLense) передает, что в данный момент проасадовские силы пытаются войти в лагерь палестинских беженцев, удерживаемый боевиками «Тахрир аш-Шам». Информации о потерях сторон пока не поступало.
Провинция Идлиб
Исламисты вооруженной оппозиции нанесли ракетный удар со стороны западных окраин провинции по укрепрайонам правительственных войск, в результате чего был уничтожен военный пикап сирийской армии в Латакии в районе гор Джебель Аль-Акрад, сообщает оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth).
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь из ракетных установок по опорным пунктам боевиков на окраине населенного пункта Джиср Аш-Шугур. Оборонительным укреплениям радикалов был нанесен значительный урон.
Согласно данным Twitter-канала (homs_alhdath), прогремел мощный взрыв недалеко от города Сармада. Сообщается, что был взорван склад боеприпасов боевиков. Напомним, в регионе накануне возобновились ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***. В ходе столкновений боевики коалиции захвалили военную базу «свободной армии». Радикалы не прекращают вести военные действия, несмотря на то, что провинция входит в одну из зон деэскалации, которые были утверждены меморандумом 4 мая этого года.
Провинция Хама
Сирийские военные самолеты нанесли авиаудар по зданию больницы на окраине города Укейрибат в восточной части региона, которое террористы «Исламского государства» использовали в качестве военного штаба. Об этом сообщает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1).
Кроме того, поступают сообщения об артиллерийских обстрелах со стороны правительственных войск позиций исламистов вооруженной оппозиции в районе города Аль-Латамина к северу от административного центра региона, передает информационный портал Haq News Agency. Данные территории входят в зону безопасности, тем не менее радикалы регулярно проводят провокационные обстрелы укрепрайонов армии САР, вследствие чего бойцы сирийской армии вынуждены открывать ответный огонь.
Ирак
Заместитель лидера отрядов проправительственного ополчений «Хашд Аш-Шааби» заявил, что ополченцы с начала наступления к западу от Мосула ликвидировали более 2000 террористов «Исламского государства», а также освободили порядка 360 деревень.
Иракские военные самолеты между тем уничтожили десятки боевиков ИГИЛ в ходе бомбардировки, проведенной к северо-западу от Кайравана. Кроме того было уничтожено большое количество боеприпасов и оружия радикалов ИГ.
Напомним, восточная часть Мосула была освобождена в январе этого года после трех месяцев ожесточенных вооруженных столкновений. Затем стартовала кампания по освобождению западной части города.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
11:5810 ИюняСирия: рассказ инженера о возрождении нефтегазового комплекса после победы над ИГ под Пальмирой
-
8:0010 ИюняПуть на Аш-Шаир: как повлияло освобождение газового поля на ситуацию в Сирии
-
17:219 ИюняСирия: Фронт трех границ, или к чему приведет противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа
-
11:599 ИюняСирия: отбитые у ИГ месторождения под Пальмирой позволили вернуть в Хомс электричество
-
11:529 ИюняТочка в пустыне: борьба США и Ирана за Ат-Танф как отражение гибели Сирии
-
20:288 ИюняПетля Анаконды для Тегерана: как США могут уничтожить Иран с помощью Израиля
-
18:227 ИюняЗапад хватается за химоружие: почему США вместо борьбы с ИГ обвиняет Асада
-
17:117 ИюняСирия: Курдский вопрос и отношения США и Турции в преломлении штурма Ракки
-
16:177 ИюняСломать хребет ИГИЛ: почему армии Сирии необходимо ускорить продвижение к Дейр-эз-Зору
-
12:507 ИюняДавно забыли об ИГИЛ: чего добиваются США, нанося удары по правительственным силам в Сирии
-
23:076 ИюняЭксперт об авиаударах коалиции: так США «борются» с ИГ, обстреливая армию Сирии
-
19:546 ИюняМаксимальное разрушение: как боевики ИГИЛ поджигают скважины и применяют смертников под Пальмирой
-
19:306 ИюняС севера на юг: террористы ИГ снова идут на Пальмиру после бегства из осажденной Ракки
-
18:546 ИюняСирия: боевики ИГИЛ атаковали позиции САА под Пальмирой близ газового месторождения Хайян
-
16:026 ИюняА был ли мальчик: кто сделал из Омрана Дакнеша символ информационной битвы за Алеппо
-
14:016 ИюняХаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры
-
19:595 ИюняИнтервью с президентом: почему Башар Асад уверен, что в Сирии нет химического оружия
-
17:485 ИюняЗвон мечей в Дейр-эз-Зоре: как террористы ИГ взломали оборону правительственных сил Сирии
-
17:135 Июня«Пятая зона» деэскалации в Сирии: о чем ведут переговоры Россия и США