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Сирия, 10 июня. ИГ* вновь предприняло попытку контратаки под Пальмирой. САА заняла ряд позиций вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора. ССА** нанесла удар по укрепрайонам САА в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила и ранила около 80 радикалов ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре; заняла ряд позиций вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора; провела обстрел позиций радикалов на юге Даръа; открыла огонь по опорным пунктам боевиков на окраине населенного пункта Джиср Аш-Шугуре в Идлибе; нанесла авиаудар по военному штабу ИГ в городе Укейрибат в восточной части Хамы; обстреляла позиции исламистов в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось прорвать оборону САА к западу от газового поля Аш-Шаир на востоке Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с курдами в северной части Алеппо; нанесла удар по укрепрайонам САА в Латакии.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо, как сообщает Twitter-канал (ahmadalissa), около 50 протурецких боевиков из бригады «Султана Мурад» перешли на сторону правительственных войск. Напомним, это уже не первый случай ухода боевиков из Сирийской свободной армии (ССА).

Основные столкновения на севере провинции вновь происходят между «свободной армией», поддерживаемой Анкарой, и Сирийской демократической армией**** (SDF), выступающей при поддержке Отрядов народной самообороны (YPG), а также авиации международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Ранее радикалы вооруженной оппозиции объявили о начале нового наступления на опорные пункты курдских подразделений. Прежняя кампания «Щит Евфрата», направленная на оттеснение курдов от границы с Турцией была завершена в марте этого года.

Провинция Хомс

Напомним, накануне части правительственных войск и союзные отряды вышли к сирийско-иракской границе в районе пограничного поста «Ат-Танф», отрезав боевикам Сирийской свободной армии (ССА) путь наступления на Дейр эз-Зор.

Тем временем западная коалиция, поддерживающая вооруженную оппозицию, всеми силами пытается помешать продвижению сирийской армии и ее союзников в юго-восточной части региона. Так, вчера вечером коалиционная авиация вновь нанесла удар по конвою проасадовских подразделений, уничтожив в ходе бомбардировки порядка 30 транспортных средств армии САР.

К северо-западу от Пальмиры террористы «Исламского государства»* вновь предприняли попытку контратаки опорных пунктов правительственных войск, сообщает источник в соцсети Twitter (BiladFransa). Поступила информация, что в результате боев было убито девять солдат армии САР, еще четверо получили ранения. На данных территориях располагается большое количество месторождений нефти и газа, вернув которые ИГИЛ могло бы обеспечить себе значительную финансовую поддержку. Тем не менее пока подразделениям сирийской армии удается отражать атаки боевиков ИГ. Вчера радикалы ИГ также пытались прорвать оборону армии Башара Асада в районе Хувейсиса к юго-западу от газового поля Аш-Шаир.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в Twitter (MIG29_) передает, что в районе Аль-Панорама вновь происходят столкновения между террористами «Исламского государства» и правительственными войсками. Отряды ИГ совершили очередное нападение на позиции сирийской армии. Twitter-канал (MmaGreen) сообщает, что бои в квартале разворачивались на протяжении четырех часов.

Бойцы САА в ходе отражения атаки уничтожили и ранили около 80 радикалов ИГИЛ. Однако подразделения сирийской армии также понесли потери в живой силе. В результате сражений были убиты офицеры САА Алаа Хаммуд и Хайдар Али, родом из Тартуса, передает источник в Twitter (WalaBajsair).

Кроме того, по данным источника в сети Twitter (AllyOfTruth), солдаты САА заняли ряд позиций, расположенных вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В районе административного центра столицы правительственные войска продолжают развивать наступление на опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции. Так, сирийская армия провела обстрел позиций радикалов из ракетных установок на южных окраинах города.

Напомним, недавно было объявлено о начале крупномасштабного наступления армии САР и проправительственных отрядов в этом регионе. В столицу провинции были переброшены части 4-й дивизии САА, а также подразделения «Хезболлы».

Twitter-канал (SyrianLense) передает, что в данный момент проасадовские силы пытаются войти в лагерь палестинских беженцев, удерживаемый боевиками «Тахрир аш-Шам». Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Идлиб

Исламисты вооруженной оппозиции нанесли ракетный удар со стороны западных окраин провинции по укрепрайонам правительственных войск, в результате чего был уничтожен военный пикап сирийской армии в Латакии в районе гор Джебель Аль-Акрад, сообщает оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (AllyOfTruth).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь из ракетных установок по опорным пунктам боевиков на окраине населенного пункта Джиср Аш-Шугур. Оборонительным укреплениям радикалов был нанесен значительный урон.

Согласно данным Twitter-канала (homs_alhdath), прогремел мощный взрыв недалеко от города Сармада. Сообщается, что был взорван склад боеприпасов боевиков. Напомним, в регионе накануне возобновились ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***. В ходе столкновений боевики коалиции захвалили военную базу «свободной армии». Радикалы не прекращают вести военные действия, несмотря на то, что провинция входит в одну из зон деэскалации, которые были утверждены меморандумом 4 мая этого года.

Провинция Хама

Сирийские военные самолеты нанесли авиаудар по зданию больницы на окраине города Укейрибат в восточной части региона, которое террористы «Исламского государства» использовали в качестве военного штаба. Об этом сообщает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1).

Кроме того, поступают сообщения об артиллерийских обстрелах со стороны правительственных войск позиций исламистов вооруженной оппозиции в районе города Аль-Латамина к северу от административного центра региона, передает информационный портал Haq News Agency. Данные территории входят в зону безопасности, тем не менее радикалы регулярно проводят провокационные обстрелы укрепрайонов армии САР, вследствие чего бойцы сирийской армии вынуждены открывать ответный огонь.

Ирак

Заместитель лидера отрядов проправительственного ополчений «Хашд Аш-Шааби» заявил, что ополченцы с начала наступления к западу от Мосула ликвидировали более 2000 террористов «Исламского государства», а также освободили порядка 360 деревень.

Иракские военные самолеты между тем уничтожили десятки боевиков ИГИЛ в ходе бомбардировки, проведенной к северо-западу от Кайравана. Кроме того было уничтожено большое количество боеприпасов и оружия радикалов ИГ.

Напомним, восточная часть Мосула была освобождена в январе этого года после трех месяцев ожесточенных вооруженных столкновений. Затем стартовала кампания по освобождению западной части города.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)