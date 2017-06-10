Братушки против ЕС: почему президент Болгарии поддержал отмену антироссийских санкций

В Избранное

Скопировать

Хорошие новости из Болгарии — похоже, в этой стране наконец-то вспомнили, что Россия — братское государство, которому болгары многим обязаны. Президент Болгарии Румен Радев заявил о готовности поддержать отмену санкций Евросоюза против России и добавил, что собирается пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на празднование 140-летия освобождения страны. Все разумные политические силы уже понимают бесперспективность как антироссийских санкций, так и «бодания» с Россией, прокомментировал заявление болгарского лидера политолог Андрей Кошкин.

Ранее СМИ сообщили, что президент Болгарии Румен Радев в интервью телеканалу BTV заявил, что у него в скором времени состоится беседа с российским лидером Владимиром Путиным. Во время этой беседы Радев намерен пригласить Путина на праздник, который состоится в будущем году.

«Я приглашу его [Владимира Путина] на празднование 140-летия освобождения Болгарии», — сказал болгарский президент.

Отметим, освобождение Болгарии от османского ига, 140-летие которого будет отмечаться в будущем году, было бы невозможно без помощи России, причем не только регулярной армии, но и тысяч русских добровольцев.

Упомянул президент Болгарии и о навязших у всех в зубах антироссийских санкциях. В том же интервью Радев заявил о своей готовности поддержать отмену санкций ЕС против России.

«Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций», — подчеркнул он.

Разворот болгарского лидера к России Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Это очень хорошая новость, — отметил Андрей Кошкин. — Напомню, что по этому поводу говорил наш президент. Когда Владимир Путин говорил об отношении к России Запада и конкретно европейских государств, то высказал такую мысль — в целом отношение и отдельных стран и всего европейского сообщества к нашей стране меняется, и меняется в лучшую сторону. Так Путин сформулировал перспективу возможных шагов по отмене санкций со стороны государств Евросоюза. И на сегодняшний день мы уже получаем подтверждение прогноза нашего президента».

По словам эксперта, разворот Болгарии в сторону России — это очень хороший знак.

«Одно время Болгария нас серьезно удручала, — отметил собеседник ФАН. — Россиян особенно огорчало, когда болгарское руководство стало довольно резко высказываться о России и начало портить с нами отношения. Это отдавалось исторической болью в сердцах россиян. Ведь мы прекрасно знаем, как дружили наши два народа, как Россия неоднократно выручала Болгарию, помогала и покровительствовала ей. Мы помним песни «Хороша страна Болгария», «Алеша», в которых пелось о российско-болгарской дружбе, о том, что в этой стране мы всегда могли найти верных друзей».

И вот об это дружбе одно время болгарские власти, казалось, забыли, отметил Андрей Кошкин.

«София вдруг начала довольно агрессивную политику в отношении Москвы, — напомнил эксперт. — Это сказывалось и в экономических вопросах: мы помним, как Болгария фактически заблокировала проведение по своей территории газопровода «Южный поток», который мог бы не только снабжать газом Европу, но и проносил бы огромные выгоды самой Болгарии. Но, как мы видим, похоже, такое неконструктивное поведение остается в прошлом, и сегодня мы получаем очередное подтверждение прогноза нашего президента об изменении отношения Европы к России».

В качестве примера эксперт привел и посещение Крыма итальянскими депутатами, и то, что такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, та же Болгария выстаивают свою линию в отношении Евросоюза, в частности в том, что касается приема беженцев и мигрантов.

«Все это объективно вынуждает многие европейские страны пересмотреть свои отношения с Россией», — отметил эксперт, предупредив при этом, что нам расслабляться пока рано, поскольку есть и беспокоящие нас тенденции, в частности, связанные с усилением НАТО, с приближением инфраструктуры альянса к нашим границам, и т.д.